The Weeknd se confirma como nuevo cabeza de cartel del FIB 2017

Nos llega una buena noticia a pocos días de acabar el año: ¡The Weeknd actuará en nuestro país! El canadiense se ha confirmado como nuevo cabeza de cartel de FIB 2017, que se celebrará del 13 al 16 de julio en Benicàssim.

Desde Toronto llegará esta revolucionaria megaestrella del nuevo R&B alternativo que ha batido records con su tercer disco, Starboy, el mismo que viene cargado de hits. En el festival también disfrutaremos de canciones como The Hills, Earned It,o Can't Feel My Face.

Además de The Weeknd, entre las nuevas confirmaciones encontramos a una de las bandas más influyentes de su generación: Foals. Su inagotable creatividad y sus contundentes directos han hecho que el quinteto de Oxford, que ha firmado hits como My Number, Mountain At My Gates o Spanish Sahara, siga un imparable ascenso que les coloca en el podio de los más grandes con un directo que será de los mejores del festival.