Vetusta Morla despliega su magia y Foals revoluciona el viernes de Cruïlla Barcelona

Todavía con el sol bien alto, Bastille salía al escenario de Cruïlla Barcelona mientras donde se iba congregando todo el público que todavía iba llegando al recinto del Forum.

Dan Smith interactuó con el público en todo momento en un concierto dividido en tres actos, donde no faltaron éxitos de la banda londinense como ‘Things we lost on the fire’, ‘Bad blood’, ‘Of the night’ o la coreadísima ‘Pompeii'.

Tras ellos, la francesa Zaz hizo un repaso de su repertorio demostrando que tiene público más allá de su país, por la gran cantidad de gente que se concentró en el escenario Cruïlla Enamora.

Sufrimos por el calor que estaba pasando, visible desde las pantallas, pero disfrutamos con ella mientras cantaba joyas como ‘Si jamais j’oublie’, 'Eblouie par la nuit’ u ‘On ira’.

A las 11 de la noche llegaba el que, probablemente, fue el mejor concierto de la jornada con Vetusta Morla sobre las tablas.

La presencia que tiene toda la banda sobre el escenario y la cuidadisima puesta en escena que los acompaña, hace que sus conciertos transformen la atmósfera envolviéndote de principio a fin.

Además de repasar los temas de su último trabajo ‘Mismo Sitio, Distinto Lugar’, no faltaron himnos como ‘Golpe Maestro’, ‘Copenhague’, ‘Cuarteles de Invierno’, ‘Maldita Dulzura’ o ‘Días Raros’, que siempre guardan para la despedida.

Y tras la intensidad de Vetusta Morla llegaba el rock de Garbage, con un directo totalmente opuesto con Shirley Manson hablando sin parar con el público.

La artista británica recordó la primera vez que tocaron en Barcelona y contó algunas anécdotas como cuando estuvo viviendo aquí antes de ser famosa y su novio de aquel entonces le fue infiel.

Por supuesto no faltaron los grandes hits de la banda como ‘Why do you love me’, ‘I think I’m paranoid’ o ‘Stupid girl’.

Foals aparecían a las 2 de la mañana protagonizando otro de los grandes conciertos de la noche.

La banda inglesa demostró que sabe moverse a la perfección desde los temas más rockeros como ‘Inhaler’ o ‘What went down’, que Yannis Philipakkis cantó mientras el público lo llevaba en volandas por las primeras filas; hasta los sonidos más bailables como ‘My Number’ o la siempre celebrada ‘Spanish Sahara’.