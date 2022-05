Las 20 revelaciones de 'La Niña', el documental de Lola índigo

Arropada por su familia y amigos, Lola Índigo acaba de estrenar documental, y ahora la conocemos un poquito más. Historias, problemas, sueños, ilusiones, amigas, trabajo, frustraciones... La artista granadina ha revelado muchos detalles de su vida y carrera que no te puedes perder para conocer a Mimi, la persona que hay detrás del proyecto de Lola índigo.

¿Por qué Lola Índigo?

A Mimi le gustaba mucho el nombre Carmen, pero a la hora de elegir un nombre artístico pensó que debía ser folclórico y con fuerza, por eso eligió Lola. Índigo lo eligió tras conocer a una chica en un viaje a Tailandia que habló de los niños índigo y lo especiales y sobrenaturales que eran y le encantó. Así nació el nombre Lola Índigo.

'FAMA', su primer trabajo fuera del pueblo

La primera vez que salió de su pueblo, Huétor Taja (Granada), fue para entrar a la academia de FAMA, con 18 años. Allí fue donde comenzaron sus problemas de sueño y ansiedad. Mimi contó que por las noches no podía dormir y se quedaba hablando con el personal de vigilancia y seguridad.

Buscar la aprobación de los demás: su gran defecto

Uno de sus mayores defectos es que siempre ha buscado la validación de la gente que admira, y cuando no lo conseguía era muy frustrante. Uno de los casos fue con Rafa Méndez, su profesor de FAMA: “ Yo le quería impresionar”.

Su primer holograma

Lola se escapó de la fiesta de presentación de La Niña para ir a ver su primer holograma en la Plaza de Santa Ana. Cuando llegó allí y se vio en la pantalla no pudo contener las lágrimas ya que era lo que siempre había soñado cuando de pequeña veía a Natalia Millán en los grandes carteles por la calle: “Ojalá algún día hacer algo tan importante para que me pase algo así". Y así fue.

"Me decían que tenía que estar delgada como un palillo"

Cuando se fue a China por trabajo, actuaba en ciudades a medio construir. Ese ambiente gris y ruinoso hizo que se deprimiese un poco y “le dio por comer”. Cuando viajó a Pekín le dijeron que “estaba demasiado gorda”, ya que el canon de belleza asiático con mujeres extremadamente delgadas. Fue entonces cuando la echaron “por gorda”: “Si quieres trabajar aquí tienes que estar delgada como un palillo”, le decían.

Lola cuenta que empezó a matarse de hambre y correr todos los días. Controlaba las calorías de todo lo que ingería con un app, estudiaba minuciosamente toda la comida que compraba cuando iba al super… y se quedó en los huesos y con una salud mental inestable.

Uno de sus sueños: formarse en LA

Mimi trabajó en China para poder pagarse formación como bailarina en Los Ángeles. Ganó 3000 euros en el país asiático y con ellos puso rumbo a la ciudad californiana, donde se compró dos bonos ilimitados para distintas escuelas y hacía 5 clases al día de 1h y media. Quien algo quiere, algo le cuesta.

Operación Triunfo no era su sitio

Entró siendo Mimi y salió siendo Lola índigo. “No era mi lugar, pensaba que sí, pero no”, contaba Lola sobre su paso por OT. Al ser la primera expulsada cuenta que su aprendizaje no fue en la academia, si no durante la gira de conciertos de Operación Triunfo.

La expectativa: uno de sus grandes miedos

“Me da miedo la expectativa, conocer gente nueva y que se piensen que soy la de los videoclips”, cuenta la cantante, que no quiere que las personas la reconozcan como Lola Índigo fuera de los escenarios, sino como Mimi.

Zumos y cafés: un 'must' en sus ensayos

La artista no puede vivir sin zumos de todos los tipos y cafés durante sus ensayos: “Lo necesito para sobrevivir”. También la hemos visto comiendo galletas cookies en los ensayos de su gira. ¿Serán sus favoritas?

¿Qué le diría a la Mimi de ocho años?

“Solo quiero que esa niña esté orgullosa y feliz de lo que he conseguido”, decía refiriéndose a esta Miriam de ocho años, que bailaba frente al espejo y grababa vídeos de bailes de la MTV en cintas de VHS porque no podía ir a clase.

Su mayor sueño: tener su propia escuela de baile

A diferencia de lo que todos puedan pensar, el verdadero sueño de Mimi no era convertirse en una estrella internacional. Lo que verdaderamente le gustaría sería formar su propia academia de baile para que niños que tengan los mismos sueños que ella puedan hacerlo realidad y que entiendan el baile como lo hace ella.

Se toma su profesión como un juego

A veces para escapar de la realidad necesita tomarse su profesión como un juego. “Si me lo tomo en serio lo paso mal”, reconoce. “No formo parte de la fantasía, no formo parte del decorado, por eso cree a la muñeca Lola Índigo”, señalaba Mimi, que se puede permitir vivir muchas vidas a través de su alter ego Lola índigo.

Es muy mala con los vehículos

Mimi no tiene carnet de conducir, pero no por falta de tiempo: es muy mala con los vehículos. Ha vivido muchos percances con la bicicleta pero sin duda recuerda que el peor fue en Los Ángeles, cuando casi la atropella un helicóptero que estaba aterrizando en North Hollywood con su amiga Patricia. Hasta los policías que había por allí le sacaron la pistola de lo que la estaba liando…

Salud mental y amor propio

A raíz de sus vivencias, Lola está muy concienciada con el hecho de quererse y aceptarse, y por su posición como artista internacional, no quiere ser un mal reflejo para las chicas jóvenes. Por eso intenta promover el amor propio y la salud mental cada vez que puede, y hacer ver a sus seguidoras que es natural que tu cuerpo cambie, que no hay que ser injusta con una misma y le encantaría poder hacer una asociación o ayudar en todo lo que fuese posible.

Una artista solidaria

Su sueño de poder ayudar se hizo realidad. Cuando Mimi fue elegida para dar voz al personaje de Lola Bunny, decidió que todos los beneficios íntegros que consiguiesen través de la película Space Jam irían destinados a Unidad ECLA de ADANER Granada, para ayudar a las personas que sufren TCA, anorexia nerviosa y bulimia.

Preparó su concierto en el Wizink Center en 10 días

Uno de los espectáculos más grandes que ha dado Lola Índigo fue el concierto de La Niña en el Wizink Center de Madrid. Juan, su amigo de la infancia y coreógrafo, explicaba que un show de ese calibre necesita mínimo tres meses de preparación, y que ellos lo hicieron en 10 días. Una auténtica locura.

El secreto de Lola Índigo para llegar donde está

Mimi ha querido hacer un homenaje a los sueños durante su documental: “Hay que alimentar al niño interior toda la vida, eso eso es lo que nos hace ser puros y llegar a nuestras metas con ilusión”.

Una artista feminista

El proyecto de Lola índigo es feminista y empoderante, y siempre que pueda colaborar con otras mujeres va a hacerlo. Considera que las colaboraciones entre mujeres son las mas poderosas y que deberían tomar más parte en la industria musical.

El significado de su canción 'CULO'

“Si quieres este éxito tienes que trabajártelo, no admito garrapatas”, aclaraba Lola sobre el significado de su canción Culo, que no se refiere a este literalmente, sino al éxito que ha ido cosechando la artista y que no quiere que se aprovechen de ella.

El precio de cumplir su sueño

No poder seguir haciendo lo mismo que antes y dejar gente en el camino. Son dos de las cruces que actualmente tiene Lola, que ha contado que le encantaría seguir haciendo cosas que hacía antes de alcanzar la fama, como pasar más tiempo con los amigos del pueblo. Aunque también trata de ser realista: si esas personas no me acompañan en su camino, con todo, es porque no tenían que estar en su vida.