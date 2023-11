Las 31 canciones de la banda sonora de 'La Mesías' ya están disponibles

La Mesías va camino de convertirse en una ficción de culto. Una serie coral que ha recibido once candidaturas en los Premios Feroz, con su reparto arrasando en las categorías de series. Amaia, Carmen Machi e Irene Blames están nominadas a mejor actriz de reparto y Ana Rujas, Carmen Machi, Lola Dueñas y Macarena García optan al premio como mejor actriz protagonista. Un triunfo que las mujeres comparten con los protagonistas masculinos, Roger Casamajor, Albert Pla, Biel Rossell Pelforta, además de sus creadores, Los Javis, que optan a Mejor Guion Original y Mejor Serie Dramática.

Las magistrales interpretaciones del elenco hacen que el espectador se revuelva en su asiento. La Mesías es tan incómoda como irresistible, porque genera esa adicción de querer entender algo que se escapa a la lógica cotidiana. Que una madre obligue a sus hijas a vivir la fe cristiana a través del aislamiento porque se considera 'tocada' y 'elegida' por Dios es un drama incomprensible, un delirio mesiánico que la empuja a crear una gilrband de pop cristiano para que sus hijas salven el mundo. Ellas son las Stella Maris, un fenómeno musical en sí mismo que —inesperadamente— forma parte del cartel del Primavera Sound de Barcelona 2024. Ellas también han sacado este mismo viernes su disco debut, La Casa Huele a Gloria, con nueve canciones.

La banda sonora original de 'La Mesías'

La banda sonora creada única y exclusivamente para la serie corrió a cargo de Hidrogenesse y Raul Refree, responsables de la composición de las canciones originales. Esas canciones, 31 en total, ven la luz este viernes día 24.

Refree, uno de los productores más reconocidos del panorama (trabajó en Los Ángeles con una novel Rosalía), confesó estar "inmerso, obsesionado incluso, con esta serie y su música". Un encargo que supuso "un viaje" y que le llevó a "sitios nuevos" gracias a Los Javis, que le respondieron con piropos. "Trabajar contigo ha elevado nuestra serie tanto que no puedo estar más agradecido", escribía Calvo en sus redes sociales.

La música de La Mesías: más de 60 temas

Para ambientar las escenas y tramas se han utilizado más de 60 canciones de todo tipo de géneros y épocas. Estos temas forman parte de los créditos de la serie y Los Javis han tenido que pagar una licencia de uso para poder incluirlas en La Mesías.

Una diversidad que va desde temas contemporáneos como Take Me To Church de Hozier o Livin like a Prayer de Bon Jovi hasta clásicos de Rocío Dúrcal como Cuando llegue el fin del mundo, o Nada de Nada, de Cecilia. Las odas a Jesús crecen con canciones religiosas tan conocidas como el Adeste Fideles y Noche de Paz, cantadas por la orquesta y el coro de RTVE.

También suenan las Cuatro Estaciones de Vivaldi o icónicas del cine como White Rabbit, de Jefferson Airplane, conocidísima por Miedo y Asco en las Vegas.