Alejandro Sanz desvela cómo conoció a Bad Bunny: "A Benito lo conocí en mi casa de Miami"

Alejandro Sanz vuelve a la carga con su disco ¿Y ahora qué+?, un álbum en el que el artista unifica su anterior EP con nuevas canciones y colaboraciones, además de las ya conocidas.

El cantante está de actualidad, y no solo por su disco y su actual gira con la que pronto aterrizará en España, sino que, por si fuera poco, el madrileño se alzó con dos Latin Grammy en la gala de este 2026.

Por ello le preguntamos en su entrevista con Europa FM. Y es que, al ganar a Mejor Grabación del Año con Palmeras en el jardín, Sanz le lanzó un guiño a Bad Bunny. Con el puertorriqueño tiene buena relación profesional, y así nos lo comenta: "Me menciona en canciones, hay mucha complicidad".

Esta relación se remonta a una divertida anécdota, que Sanz nos comparte entre risas: "A Benito lo conocí en mi casa de Miami. Residente me pidió el estudio para grabar con él [...] Eran las tres de la mañana y seguían grabando. Mi habitación estaba pegada al estudio, salí y les pregunté si les faltaba mucho para terminar".

Sí, Bad Bunny y Residente utilizaron la casa de Alejandro Sanz en Miami para grabar música, y parece que el intérprete de Corazón partío no conseguía dormirse aquella noche. Un primer encuentro con el puertorriqueño que se convierte en una divertida anécdota.

Alejandro Sanz y sus más de 20 Latin Grammys

Alejandro Sanz sigue teniendo la misma ilusión que al ganar el primer Latin Grammy, pese a que ya supera las dos decenas de este galardón. Para él, "lo bonito es que lo vota gente de la industria, profesionales".

"La ilusión está ahí, si me apuras hasta más. Al principio uno es más inconsciente. […] Hay que dejarse sorprender", nos confiesa sobre conseguir un premio tan importante a estas alturas de su carrera.