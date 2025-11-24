Morat anuncia dos nuevas fechas en Madrid tras agotar entradas para los conciertos del 27 y 28 de octubre de 2026

Morat durante su actuación en el iHeartRadio Fiesta Latina | Getty Images

¡Sorpresa para los fans de Morat! La banda colombiana ha anunciado dos nuevos conciertos en Madrid para octubre de 2026.

Los intérpretes de Cómo te atreves llegan en otoño del próximo año a España con la gira Ya Es Mañana que pasará por cinco ciudades y para la que las entradas salieron a la venta el pasado viernes 21 de noviembre. El cartel de SOLD OUT no ha tardado en tener que colgarse en Madrid, donde tenían anunciados shows el 27 y 28 de octubre de 2026.

A estos se suman ahora dos nuevos conciertos: el viernes 30 y el sábado 31 de octubre, según han anunciado desde la web del recinto.

Cuándo salen las entradas para los nuevos conciertos de Morat en Madrid

La venta de entradas arranca este mismo lunes 24 de noviembre y están disponibles en dos puntos de venta:

Las taquillas se abren a las 17:00 horas y lo más recomendable, como siempre, es conectarse antes para poder hacer cola y ser el primero en acceder a la venta.

Los precios de las entradas de Morat

Los precios de las entradas ya se conocen, pues cabe esperar que sean los mismos que los de los otros conciertos de Morat en el Movistar Arena.

Así, las entradas de Front Stage son de 90 euros; las de pista genera, 45 euros y las de grada fluctúan entre los 60 y 80 euros.

Todos estos precios son sin incluir los gastos de gestión.