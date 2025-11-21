¿Estreno inminente? La Oreja de Van Gogh anticipa una "nueva canción" y elimina el mensaje

Algo se cuece en el estudio de La Oreja de Van Gogh. El grupo está preparando nuevas canciones antes de iniciar su gira Tantas Cosas que Contar Tour 2026 tras el regreso de Amaia Montero, cuyo primer concierto tendrá lugar el 9 de mayo de 2026. Todo parece indicar que, antes de esa fecha, la banda podría estrenar composiciones inéditas... y podría ocurrir en cualquier momento.

Este 21 de noviembre, la banda ha compartido un mensaje en sus historias de Instagram que han activado todas las alarmas de sus fans: "Hoy nueva canción", han escrito sobre una imagen suya en el estudio. Entonces, ¿La Oreja de Van Gogh planea publicar un tema inédito este viernes? En realidad, parece una falsa alarma.

Poco después, el grupo ha eliminado esta publicación para subir la imagen con otro mensaje: "Trabajando en nuevas canciones". Por tanto, parece que La Oreja de Van Gogh está preparando una nueva canción este viernes, pero no tendrían pensado compartirla "hoy".

Cuando hicieron público el comunicado del regreso de Amaia Montero, los miembros del grupo ya desvelaron que estaban componiendo: "La emoción que sentimos frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores".

Ya se puede escuchar una de sus nuevas canciones

Aunque todavía no la han estrenado oficialmente, La Oreja de Van Gogh compartió un vídeo en el local de ensayo tocando una canción inédita de la que todavía no se conoce el título.

En esas imágenes, de la sesión del pasado 10 de octubre de 2025, aparecen los músicos junto a la vocalista interpretando un tema que parece que narra la historia del grupo. "Soy la duda que te ronda cuando no sabes qué hacer / No será que sí lo sabes, pero te tienes que atrever", dice la letra en una posible referencia al futuro incierto que vivió el grupo tras despedir a Leire Martínez.