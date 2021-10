Adele en el videoclip de 'Easy On Me'. // YouTube

Easy on me, el regreso de Adele a la música después de cinco años, ha sido todo un éxito. La acogida del primer avance de 30, su próximo álbum, ha sido recibida con una gran ovación por parte de los fans de la artista británica, aunque su videoclip no ha gustado por igual a todo el mundo.

En un momento del vídeo, vemos a Adele conduciendo mientras interpreta la canción y cómo se desprende de un montón de papeles que salen volando hacia la carretera.

La cuenta de Twitter oficial del distrito de Doncaster, en Inglaterra, ha anunciado que Adele podría enfrentarse a una multa por llenar la calle de basura. "Se le impondrá inmediatamente una multa por tirar basura. A pesar de sus reiteradas peticiones, no seremos indulgentes con ella", han explicado haciendo un guiño a la letra de Easy on me, en la que pide comprensión por haberse divorciado ya que "era tan solo una niña".

Por otro lado, los fans de Adele han intentado defenderla explicando que el coche que conduce tiene matrícula americana, por lo que la secuencia podría no haber sido grabada en Doncaster.

Adele habla de su divorcio en 'Easy on me'

Cuando anunció el lanzamiento de 30, su cuarto álbum que verá la luz el 19 de noviembre, Adele lo acompañó de un extenso mensaje en el que explicaba qué le había inspirado para escribir las canciones de este nuevo trabajo.

La artista británica confesaba que cuando estaba componiendo las canciones de este disco se encontraba en el lugar "totalmente opuesto" a donde pensaba que estaría con 30 años, haciendo referencia a su divorcio de Simon Konecki.

"No hay nada bueno en este río en el que me he estado lavando las manos desde siempre / Y hay esperanza en estas aguas, pero no puedo nadar cuando me estoy ahogando", canta Adele en Easy on me mientras emprende un viaje en solitario. Un paralelismo con la decisión que tomó, que tal como dice en la canción, se antepuso a seguir luchando por una relación de la que ya no le quedaba energía.

Adele y Simon Konecki se conocieron empezaron su relación en 2011 y en 2012 la cantante dio a luz a Angelo, su único hijo en común. Pero después de siete años de relación, la pareja se separó en 2018, justo cuando la artista tenía 30 años y estaba trabajando en su nueva música.