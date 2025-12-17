Agorazein agota las entradas de su segundo concierto en menos de 15 minutos

Después de agotar las entradas de su primer concierto en Madrid para el día 16 de noviembre de 2026, la banda Agorazein ha anunciado una nueva fecha: el 16 de noviembre de 2026.

Sin embargo, la banda ha agotado las entradas en menos de 15 minutos, al igual que ocurrió con su primer concierto anunciado para el 15 de noviembre.

Los dos conciertos tendrán lugar en el Movistar Arena y serán un tributo a su álbum Siempre, lanzado hace diez años.

El grupo está formado por C. Tangana, Sticky M.A., Jerv. AGZ , I-Ace y Fabianni, los cuales no volvían a subir a un escenario como banda desde 2018.

Las entradas estaban disponibles a través de dice.fm de bailafm, pero se han agotado en apenas minutos. Aunque, habrá que estar atentospara la próxima, pues quizás anuncien alguna fecha más.

Agorazein anuncia soldóut de su segunda fecha en Madrid | Instagram: agz_oficial

Una cantera de talento

Sin lugar a duda, la banda fue un antes y un después dentro de la industria musical, dando a luz a grandes nombres que han permanecido en el panorama desde su nacimiento en 2008.

Agorazein fue un espacio donde se rompieron las reglas sin miedo alguno, un grupo de rap español con letras introspectivas, referencias a la cultura del hip-hop y una mirada cruda a Madrid y la vida de sus jóvenes.

El regreso de C.Tangana

Este concierto no solo supone el regreso de la banda, sino también de C. Tangana, a quien no veíamos desde el cierre de su gira Sin cantar ni afinar en 2022. Esto se ha debido a que el artista se volcó en su productora con el lanzamiento de los documentales Esta ambición desmedida y La guitarra flamenca de Yerai Cortés.

Sin embargo, sí que ha lanzado algo de música como Droga, su colaboración con Mora, y ha compuesto Los Almendros junto a Yerai Cortés y La Tania, la canción que le hizo ganar el Goya a Mejor Canción Original en 2025.

El 'tracklist' de 'Siempre'

Muy probablemente, las canciones que suenen en el concierto serán las de su disco Siempre, pero quién sabe si nos sorprenderán con algún tema nuevo.