Aitana anuncia nuevas fechas para el final de gira del 'CUARTO AZUL WORLD TOUR'

Aitana nos dio la gran sorpresa de que daría una gira mundial durante su último concierto en Madrid del Metamorfosis Season, pero desde entonces, la cantante ha ido ampliando el cartel de destinos en varias ocasiones.

Ahora, la catalana ha publicado por sorpresa las últimas flechas de su CUARTO AZUL WORLD TOUR, añadiendo nueve fechas en Latinoamérica, Norteamérica y Europa.

Con este nuevo anuncio, la cantante ha completado el cartel de destinos por los que pasará su esperada gira.

Cartel final de la gira 'CUARTO AZUL WORLD TOUR' de Aitana | Instagram: @aitana

Cómo comprar las entradas

Por el momento, no se ha publicado oficialmente las fechas de compra, pero se podrá acceder a las plataformas de venta de entradas a través de la web oficial de Aitana.

Además, Aitana ha publicado hoy mismo en sus historias de Instagram un link en el que puedes subscribirte para recibir novedades sobre la gira, por lo que se avisará también por este medio.

Nuevas fechas del 'Cuarto Azul World Tour'