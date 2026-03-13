Aitana enseña el escenario de su nueva gira y los fans se fijan en pequeños detalles

El Cuarto Azul World Tour de Aitana está cada vez más cerca. El recorrido por España comienza el 9 de mayo en Roquetas de Mar (Almería) y termina el 19 de septiembre en Baracaldo (Vizcaya). Después, la catalana recorrerá Latinoamérica entre octubre y noviembre, mes en el que también actuará en Estados Unidos.

Ante la proximidad del primer show, la artista ha empezado a generar expectación ante sus próximos conciertos al compartir una imagen del escenario de la gira. En ella, se aprecia que la estructura tiene forma semicircular, aunque los fans se han fijado en muchos otros detalles.

El escenario de 'Cuarto Azul World Tour' | Instagram @aitana

Las teorías de los fans

Los fans tienen claro que el trozo del escenario que ha compartido Aitana pertenece a la parte delantera. Aunque algún usuario en X duda de ello, otros confirman que es así porque en el extremo están los teleprompters con las letras de las canciones.

Otro detalle, según @tupabloo_, es que al fondo se aprencian dos sillas transparentes, similares o iguales a las que utilizó en su minigira de estadios al cantar Popcorn. Eso podría significar varias cosas: que esta canción formará parte del setlist, que reutilizará este mobiliario o que hará el mismo show con Popcorn.

Además, el usuario @ikeerrrr_ asegura que "la parte de delante tiene dos escalones, por lo que irá en altura". De momento, los fans solo pueden lanzar sus teorías al aire. Habrá que esperar al mes de mayo para descubrir qué está preparando Aitana para la que será su gira de conciertos más exitosa.