Aitana se avergüenza del título que puso a dos de sus primeros trabajos: "No pueden ser más feos"

Han pasado ya cinco años desde que Aitana lanzó su primer EP. Tráiler llegó el 30 de noviembre de 2018, solo diez meses de la final deOperación Triunfo 2017 en la que quedó segunda.

La cantante, que entró en la academia con 18 años y que tenía 19 cuando lanzó este trabajo, lo recuerda en el último capítulo del podcast No hagas lo fácil de Juanpa Zurita y lo hace con una risa ligeramente nerviosa.

"¡Qué fuerte! ¡Qué vergüenza! Yo ahora pienso en esos nombres que puse y digo: 'Está claro que tenía 18 años...' No me explico cómo pude poner esos nombres", apunta al hablar de ese primer EP y también de su primer disco de 2019. "Como nombres de orgullo tengo 11 razones, que es mi segundo disco, y alpha. Esos, guay; Tráiler y Spoiler... para que luego digan que soy una marioneta de mi discográfica".

La cantante señala las críticas que recibe constantemente por estar al servicio de la industria y no tener un proyecto personal. Nada más lejos de la realidad, dice la cantante que asegura haber "elegido absolutamente todo". "Si por elegir, he elegido dos nombres que no pueden ser más feos. Ahora lo pienso y me da ternura, pero no", reflexiona.

"Ahora lo pienso y me da vergüenza. Me da ternura. Se lo aceptamos a la Aitana del pasado pero ya", apunta en la entrevista, en la que recuerda también cómo fue su casting en Operación Triunfo y cómo surgió su colaboración con Zzoilo en Mon Amour Remix.