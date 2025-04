Aitana cambiará sus dos conciertos del Bernabéu al Metropolitano

Te interesa La tierna felicitación de Aitana a su madre por su cumpleaños

Aitana mueve ficha para poner solución a sus dos conciertos fijados en el Santiago Bernabéu de Madrid para los días 27 y 28 de junio de 2025. Según informa El Confidencial, la artista junto a Universal Music están negociando con el Atlético de Madrid para cambiar sus citas al Riyadh Air Metropolitano, mientras el Real Madrid parece firme en su negativa a celebrar espectáculos musicales.

Al parecer, las conversaciones están muy avanzadas y "el acuerdo es firme", por lo que estaría previsto que estuviera listo la próxima semana para informar oficialmente a los seguidores de Aitana. "Todavía está pendiente de las burocracias finales propias de este tipo de contratos", asegura El Confidencial.

Esta misma información la corrobora el medio deportivo Relevo, que asegura que la artista está cerca de aprobar dos conciertos en el Metropolitano con fechas posteriores a las fijadas actualmente en el Bernabéu. Según la misma fuente, parece que los espectáculos tendrían que agendarse "más allá del 23 de julio, que es el último concierto cerrado de Stray Kids World Tour".

Un cambio a voces

Desde que el Real Madrid informó del retraso de todos los conciertos agendados en el Bernabéu por el ruido excesivo, los artistas tuvieron que buscar alternativas. Dellafuente los desplazó al Movistar Arena, mientras Aitana y Lola Índigo retrasaron sus fechas para mantenerlas en el estadio. Sin embargo, esta última cambió de estrategia en marzo, cuando decidió trasladar su concierto del 14 de junio en el Bernabéu al Metropolitano. "Han sido unos meses de mucha incertidumbre", dijo la cantante de La reina.

"En el momento actual, el club no está en disposición de asegurar ninguna fecha para la celebración de conciertos en el Estadio Santiago Bernabéu", dijo el Real Madrid. Aseguró que no se podrá fijar ningún espectáculo "hasta que no se realicen las pertinentes pruebas que permitan garantizar que los promotores de los conciertos estarán en condiciones de cumplir con la normativa, una vez implementadas las medidas puestas en marcha en coordinación con las administraciones públicas".

Ahora, Aitana está siguiendo la misma estrategia después de anunciar un concierto en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona para el 19 de julio. Al anunciarlo el 17 de marzo, la artista dijo: "Quiero que sepáis que mi equipo y yo seguimos trabajando para que los conciertos de Madrid puedan llevarse a cabo con normalidad en las fechas previstas".

Sin embargo, a pesar de la intención de Aitana por mantener las mismas fechas, las negociaciones con el Atlético de Madrid indica que los conciertos tendrán que aplazarse hasta finales de julio.

Otra sería el Movistar Arena, ya que los días 27 y 28 de junio no tiene agendado ningún evento. Sin embargo, en el documental Aitana: Metamorfosis, el equipo de la artista no ve con buenos ojos trasladar los conciertos del Bernabéu a este recinto porque no les posicionaría bien comercialmente.