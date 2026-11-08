Aitana se despide de Latinoamérica tras 11 conciertos: "Empecé malísima y menos mal que luego no pasó nada más"

Aitana ha puesto fin a la etapa latinoamericana de su gira mundial Cuarto Azul World Tour, con la que ha celebrado un concierto en Colombia, otro en Chile, tres en Argentina y seis en México. Tras su último show del sábado 7 de noviembre, la artista ha enviado un audio a través de su canal de WhatsApp donde reflexiona sobre todo lo que ha vivido al otro lado del charco.

"Siento que se me ha pasado muy rápido, pero me pongo a pensar en Bogotá, que fue el primero, y lo veo muy lejano. Madre mía, empecé malísima y menos mal que luego no pasó nada más", asegura, haciendo referencia a que durante su primer concierto tenía fiebre, dolor de estómago y ganas de vomitar.

"No es fácil hacer esto que estamos haciendo"

En total, Aitana ha estado un mes en Latinoamérica: "Ha sido bastante loco. Obviamente, echo de menos casa, pero tampoco ha sido tanto. No estoy acostumbrada porque yo máximo he estado [fuera] tres semanas, dos semanas y media. Volvía, estaba en casa, me volvía a ir... Al menos de gira. Cuando estuve haciendo el álbum Cuarto azul, sí estuve dos meses fuera de casa. Pero estaba en un momento de mi vida muy distinto", revela.

También agradece todo el apoyo y el "amor" recibido por parte del público de Latinoamérica porque "nunca" había vivido algo así en este continente. Por ejemplo, en Ciudad de México ha reunido a unas 30.000 personas en tres días. "En esta gira hemos hecho sold out en todo, es una locura, es la primera vez que me pasa eso. Es importante estar agradecido", comenta.

Aitana defiende que "no es fácil" hacer lo que está haciendo junto a su equipo: "Han sido muchos años de trabajo y van a seguir siendo muchos años de trabajo. Quiero seguir haciendo giras grandes y llegando a más gente, pero hay que vivir el presente también y darnos cuenta de que es una locura lo que hemos conseguido", añade, desvelando que quiere seguir creciendo de cara al futuro.

"Han sido muchos años de trabajo y van a seguir siendo muchos años de trabajo"

"Ahora se me va a hacer raro volver a casa", continúa. "En dos semanas nos vamos a Nueva York, a Miami, pero ya es menos tiempo: máximo es una semana porque solo son dos conciertos en Estados Unidos. Llevamos un mes todo el equipo juntos; es un poco como Gran Hermano. Hay momentos más duros, pero por lo menos siempre estamos juntos y eso es bonito".

Al final, Aitana asegura que tiene "ganas de volver a España", pero que lo ve "muy lejano": "Todavía queda gira, no se ha terminado. Quedan seis conciertos de Cuarto azul: dos en Estados Unidos y cuatro en Europa, dos en Londres, uno en Lisboa y otro en París. En las fechas que quedan, el escenario es más pequeño porque los venues son mucho más pequeños de lo que hemos estado haciendo. Vamos a reducir bastantes cosillas y tendremos que volver a hacer ensayos, pero vamos a respetar lo máximo que se pueda, aun sabiendo que todo es más pequeñito", concluye.