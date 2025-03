Aitana se pronuncia sobre sus conciertos en el Bernabéu: "Se mantienen, de momento"

Los problemas acústicos del Estadio Santiago Bernabéu siguen afectando a los artistas. El pasado 6 de marzo, Lola Índigo anunció que traslada su concierto en el recinto del Real Madrid del 14 de junio al Metropolitano, sin cambiar ni la fecha ni la hora. "Me alegra mucho dar esta noticia porque han sido unos meses de mucha incertidumbre y la prioridad era asegurar este concierto para vosotros", dijo la cantante.

Ante esta noticia, los fans de Aitana pusieron en duda la continuidad de sus conciertos fijados en el Bernabéu para los días 27 y 28 de junio de 2025. De hecho, el usuario @danielplaza_p de X (antes Twitter) aseguró que sus espectáculos también estaban cancelados porque la página web del Bernabéu permitía reservar entradas para la visita guiada del estadio, algo que antes no permitía.

Sin embargo, ahora Aitana confirma que sus conciertos en el estadio del Real Madrid se mantienen tal y como estaban programados. Lo ha dicho en una entrevista para El Vocero concedida por el estreno de su colaboración con Myke Towers, Sentimiento natural, que supone el segundo adelanto del cuarto álbum de estudio de la catalana.

"Los míos se mantienen, de momento. No puedo decir mucho más porque también hay cosas legales, pero yo no he hecho ningún cambio y de momento está todo como está", comenta Aitana durante la entrevista.

¿Qué pasaría con los conciertos de Aitana si no se celebran en el Bernabéu?

El 2 de diciembre de 2024, el Real Madrid lanzó un comunicado que alertó al mundo de la música: "En el momento actual, el club no está en disposición de asegurar ninguna fecha para la celebración de conciertos en el Estadio Santiago Bernabéu". Aseguraron que no se podrá fijar ningún espectáculo "hasta que no se realicen las pertinentes pruebas que permitan garantizar que los promotores de los conciertos estarán en condiciones de cumplir con la normativa".

De cancelarse los conciertos de Aitana en el Bernabéu, se desconoce cuál sería la situación. A priori, su segunda fecha no se podría trasladas al Metropolitano porque el 28 de junio da un concierto Imagine Dragons en el estadio del Atlético de Madrid. Por su parte, los días 27 y 28 de junio, el Movistar Arena de Madrid no tiene agendado ningún evento. Sin embargo, en el recién estrenado documental Aitana: Metamorfosis, el equipo de la artista no ve con buenos ojos trasladar los conciertos del Bernabéu a este recinto porque no les posicionaría bien.

En esa misma escena de la docuserie, el equipo de Aitana valora si finalmente se celebrarán los shows agendados para el 27 y 28 de junio en el Bernabéu, estableciendo un 10 % de posibilidades de que eso ocurra.