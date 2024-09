Alejandro Sanz lanza 'el tour más grande' de su carrera a través de un docuserie

Alejandro Sanz ha estado esta última época más misterioso que nunca, pero una de esas incógnitas ya ha sido desvelada.

El artista está en plena preparación de su nuevo álbum, y de este proyecto, del cual lleva lanzando pistas todo el verano, se espera la posible colaboración entre el cantante y Rosalía.

Pero al margen de estos trabajos plenamente musicales, Sanz ha desvelado un nuevo proyecto muy especial para él: su propia docuserie.

"Hoy es un día especial. Tengo que contaros un proyecto que me llena de ilusión y no aguanto más... Voy hacer el tour más grande de toda mi carrera. Me vais a ver dónde nunca me habéis visto… ¿Qué os parece? Suena bien, ¿verdad?", ha publicado en su cuenta de X.

Aunque al principio parecía que de verdad el cantante se iba a recorrer los escenarios de todo el mundo, finalmente ha sido una forma de introducir que lo que va a lanzar es un documental para Netflix.

Su presente y su futuro

En colaboración con Sony Music Vision, el documental revelará el presente y el futuro del icónico cantante español a través de tres episodios. De momento, la producción no tiene título confirmado.

Lo que sí se conoce es que su rodaje ya ha comenzado bajo la dirección de Álvaro Ron, cineasta con experiencia en Estados Unidos y España. A través de este proyecto documental, millones de personas podrán acceder al backstage de la vida de Alejandro.

Según adelantan, el público se convertirá en espectadores VIP de los próximos planes personales y profesionales de Alejandro tras una etapa difícil, sobre la que se sincerará por primera vez.