'All I Want' de Olivia Rodrigo: primera canción de Disney que sobrepasa las mil millones de reproducciones

Si algo ha demostradoOlivia Rodrigo en lo que lleva de carrera profesional como cantante es que tiene una voz que enamora a todo el que la escucha, así lo demuestran los datos.

Puede que su nombre comenzara a sonarte tras el lanzamiento del single principal drivers license de su album debut SOUR que pasó a convertirse en el álbum más escuchado en la historia de Spotify de una cantante femenina. Con tan solo 22 años y dos álbumes de estudio, Rodrigo ya ha conseguido este hito, pero GUTS no se queda lejos de este reconocimiento, en conjunto, todas las canciones de ambos álbumes han formado parte de la lista Billboard 100 y lo más sorprendente… ¡Sin ninguna colaboración!

Con estas cifras a sus espaldas la californiana ya se ha convertido en toda una reina del pop-rock, pero lo cierto es que la corta carrera musical de Olivia Rodrigo comenzó con tan solo 16 años como chica Disney. No, no nos referimos a su papel como Page Olvera en Blizzardvark, (ahí comenzó con tan solo 13 años). Fue en High School Musical: El Musical: La serie donde deleitó al público no solo con sus dotes de actuación, sino como cantante.

En tan solo tres días, con 16 años, Olivia Rodrigo compuso All I Want y entró a los charts. Una composición que conquistó a los fanáticos de la serie cuando Nini Salazar-Roberts —papel protagonista al que daba vida Rodrigo— interpretó esta balada en el cuarto episodio de la primera temporada.

Aunque el videoclip vio la luz el 20 de marzo de 2020, la serie se estrenó en 2019 y ahora, seis años después,All I Want se ha convertido primera canción de Disney que sobrepasa el billón de reproducciones en Spotify, acompañada de otras ocho composiciones de la estadounidense.

'All I Want' en el Mad Cool 2025

Una de las estrellas de la cartelera del Mad Cool 2025, fue Olivia Rodrigo, quien se convirtió en la reina del evento cantando los hits más destacados de su carrera incluyendo algunos temas de GUTS (spilled)— dónde incluyó cinco canciones adicionales a su segundo álbum GUTS—. No obstante, los fans que la siguen desde sus inicios comenzaron suplicar que cantara All I Want.

Irónicamente, antes de dar la sorpresa, le preguntó al público si les sonaba esa frase a la que responde el título de la canción y entre lágrimas de emoción, gritos y aplausos, Rodrigo cantó en Madrid, por primera vez en un festival, su primera canción original.