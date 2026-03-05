Kanye West anuncia un concierto en el Metropolitano de Madrid en 2026: fecha, precios y venta de entradas

Kanye West aterriza en España este 2026 con un inesperado show: el artista conquistará el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid con un concierto el 30 de julio.

Los fans de Ye podrán vivir este "único show en España" en verano, donde podrán disfrutar en directo de temas como Power, Only One, BOMB y Runaway, entre muchos otros éxitos.

El artista ha anunciado fechas en toda Europa, como Reggio Emilia (Italia), Arnhem (Países Bajos) y Marsella (Francia), y ahora suma Madrid en su itinerario después de 20 años sin actuar en nuestro país.

Cómo comprar las entradas

Para acceder a la preventa del concierto de Kanye West en Madrid hay que registrarse a través de Yemadrid.com.

Tras rellenar el cuestionario aparece la fecha de la preventa: será el 10 de marzo a partir de las 10:00 horas. Los registrados recibirán más información en el correo electrónico que hayan facilitado al rellenar la suscripción.

Precios de las entradas

De momento se desconocen los precios oficiales de las entradas del concierto de Ye en el Metropolitano de Madrid, pero si se tienen en cuenta los precios de las entradas del show del rapero en Reggio Emilia (Italia), las entradas irían de los 125 euros a los 659 euros, gastos de gestión a parte.

No obstante, los precios oficiales del único show del artista en España se conocerán por vías oficiales.