Las brutales contracciones de Miguel Ángel Muñoz en la apnea de 'El Desafío'

Miguel Ángel Muñoz se convirtió en el invitado de la Gala 9 de El Desafío. Y quiso ir a por todas enfrentándose a la prueba de la apnea. "Quería pasar por aquí con la prueba estrella, es un valiente", expuso Roberto Leal. "He venido a sufrir", dejó claro el actor.

Sin embargo, en el entrenamiento le entraron las inseguridades: "Yo pensaba que no me daba miedo, pero me muero de miedo. Es un miedo inconsciente que me paraliza y hace que quiera salir todo el rato. Me arrepiento de haber elegido esta prueba".

Pero Miguel Ángel Muñoz se enfrentó a la apnea, siguiendo las directrices del experto, Juandi Alcázar. "Está perfecto, muy bien", le indicó alrededor del minuto 2:00.

Poco después, el concursante empezó a convulsionar, asustando a los presentes y al propio invitado. "Tú no provocas nada, vienen tarde, vienen tarde", le indicaba el instructor, mientras Muñoz le seguía obedientemente. "Vamos a luchar un poquito. Sin agarrarte, aflójame la manos", indicaba el profesional.

Finalmente, Miguel Ángel Muñoz salía del agua en el minuto 3:02 con un disgusto claro. De hecho, se disculpó en varias ocasiones ante Juandi por no haber superado el reto como esperaba.

Roberto Leal quiso entender su enfado, y el actor lo detalló: "Habíamos llegado a 4:05 y tenía en mi cabeza llegar a bastante más. No las he sufrido [las contracciones] especialmente para como las he sufrido en los entrenos, pero no lo he conseguido. Me ha podido la mente. Estoy muy frustado porque Juandi ha vivido esto conmigo y ha sido muy paciente".

Resignado, el invitado aceptó su marca: "A veces las cosas no se consiguen y hay que vivir con ello. Lo he intentado, siento no haber hecho más".

Miguel Ángel Muñoz, el Rey de las convulsiones

Pese a su decepción, tanto el jurado como el concursante elogiaron al invitado por conseguir tal hito. "Sin darte cuenta has batido un récord en El Desafío. En todas las temporadas que llevamos nadie ha convulsionado como tú", le señaló Santiago Segura.

"Parecía que te habías comido una batidora, eres el Rey de las convulsiones", añadió el miembro del jurado.