Timothée Chalamet desata la polémica antes de los Premios Oscar: ¿corre peligro su victoria?

Más allá del talento, los premios tienen en cuenta el contexto que rodea a una película, y eso es precisamente lo que puede llevar a Timothée Chalamet a perder el galardón a Mejor actor principal en los Premios Oscar 2026 por su actuación en la película Marty Supreme.

El estadounidense-francés de 30 años es uno de los favoritos para ganar esta categoría, sobre todo después de alzarse con la victoria en los Globo de Oro y los Premios de la Crítica Cinematográfica. Sin embargo, parece que la tendencia ha cambiado, y ahora las predicciones se decantan por la actuación de Michael B. Jordan en Los pecadores, que se llevó el premio en The Actor Awards 2026.

Según las apuestas de Goldderby, Jordan ganaría el Oscar a Mejor actor principal con una probabilidad del 43 %, mientras Chalamet quedaría segundo con un 41 %. Llama la atención que el actor de Marty Supreme está perdiendo apoyos rápidamente, y todo se debe a su reciente polémica por unas declaraciones que no han gustado a la industria de las artes escénicas.

Qué ha dicho Timothée Chalamet sobre el ballet y la ópera

El pasado 22 de febrero, vio la luz el evento Timothée Chalamet and Matthew McConaughey: A CNN & Variety Town Hall Event, donde el actor de Marty Supreme pronunció unas palabras conflictivas: "No quiero estar trabajando en ballet u ópera o cosas donde es como, 'Oye, mantengamos esto vivo', aunque en realidad ya a nadie le importa esto", dijo.

Justo después, Timothée Chalamet intentó rectificar: "Todo el respeto para la gente del ballet y de la ópera que está ahí fuera". Pero ya era tarde. Varios días después de ver la luz el evento, este viernes 6 de marzo se ha hecho viral esta declaración del actor.

Personalidades como la actriz estadounidense Jamie Lee Curtishan salido a criticar a Chalamet para defender estas disciplinas artísticas. Incluso la Ópera Metropolitana de Nueva York ha publicado un vídeo en referencia a lo ocurrido., mientras el Teatro Real de la Ópera de Londres ha emitido un comunicado. Además, según recoge The Hollywood Reporter, cantantes líricas como Isabel Leonard se han pronunciado: "Me sorprende que alguien aparentemente tan exitoso pueda ser tan poco elocuente y tan de mente cerrada en sus opiniones sobre el arte mientras se considera a sí mismo un artista".

Pero 'la campaña de desprestigio' ha ido más allá. En paralelo a esta polémica, Daily Mail ha compartido una noticia el mismo 6 de marzo donde asegura que "el chef privado de Timothée Chalamet revela que le prepara tres desayunos en el set y el mimado actor come uno y desecha el resto".

Ahora, la pregunta es: ¿todo esto puede afectar a que Chalamet gane en los Oscar? Lo cierto es que no, pues hay que tener en cuenta que las votaciones de los premios cerraron el pasado jueves 5 de marzo, justo antes de la polémica. Sin embargo, tal y como señala Juan Sanguino en Cuerpos especiales, existe un cierto rechazo previo hacia el actor.

A Timothée Chalamet se le percibe como una persona "arrogante" desde su discurso en los SAG Awards 2025, donde mostró su lado más ambicioso al recoger el premio por A Complete Unknown: "La verdad es que realmente persigo la grandeza. Sé que la gente no suele hablar así, pero yo quiero ser uno de los grandes. Me inspiran los grandes. Me inspiran tanto Daniel Day-Lewis, Marlon Brando y Viola Davis como Michael Jordan y Michael Phelps. Y quiero estar ahí arriba".

Aparte, hay quien no ve con buenos ojos su relación sentimental con la modelo Kylie Jenner, según apunta Juan Sanguino. Habrá que esperar a la gala de los Oscar 2026 del próximo 15 de marzo para descubrir qué ocurre finalmente con la tercera nominación de Timothée Chalamet a estos premios. Puede que, como le ocurrió a Karla Sofía Gascón en 2025, el intérprete se vea afectado por aspectos extracinematográficos.