¿Quién ganó ayer 'El Desafío 6'? Así está la clasificación tras la Gala 9

Con Miguel Ángel Muñoz como invitado enfrentándose a la apnea, El Desafío 6 ha celebrado su novela y última gala antes de la primera semifinal. Los concursantes se lo están jugando todo, pues solo habrá cuatro finalistas que competirán por la victoria.

Entre Patricia Conde y Daniel Illescas

La novena gala de El Desafío 6 ha dejado como favoritos a la presentadora de televisión y al influencer, quienes han recibido las mayores puntuaciones del jurado. Al final, Patricia Conde (Coreo a palos) se ha impuesto a Daniel Illescas (Danza vertical) y ha conseguido ganar con un pleno de 10 puntos, es decir, con la máxima nota posible.

"No me lo creo ni yo", ha dicho la concursante tras finalizar su prueba. "Es bastante indiscutible que es lo más importante que hemos visto esta noche", ha valorado Juan del Val. "La belleza es la forma más importante de emocionarte, y ha sido emocionante ver a Patricia en este número tan bonito", ha añadido.

Patricia Conde en la Gala 9 de 'El Desafío 6' | Atresmedia

Patricia Conde ha destinado los 11.000 euros del premio a la Asociación Española Contra el Cáncer: "Tengo por aquí a una persona, que no está aquí ahora mismo... Estará con Miguel Ángel. Cuando me tocó la apnea, me contó una historia y yo no lo sabía. Me quedé un poco... Esa historia no la voy a contar, pero esto va contra el cáncer. Ninguno nos libramos. Hay muchísimas historias, si esto puede ayudaros... No me gusta hablar de estas cosas porque me pongo a llorar", ha dicho emocionada.

Resultado de la Gala 9 de 'El Desafío 6'

Patricia Conde - 30 puntos

Daniel Illescas - 21

Jessica Goicoechea - 18

José Yélamo - 15

Eduardo Navarrete - 11

Willy Bárcenas - 10

Eva Soriano - 6

María José Campanario - 3

Clasificación general de 'El Desafío 6' tras la Gala 9

La clasificación general está muy ajustada por la parte alta. Daniel Illescas vuelve a liderar con 157 puntos, mientras José Yélamo y Patricia Conde le siguen en la tabla con solo un punto menos. En la parte baja, la presentadora de Cuerpos especiales cierra la tabla.

1. Daniel Illescas - 157 puntos

2. José Yélamo - 156

3. Patricia Conde - 156

4. Jessica Goicoechea - 143

5. Willy Bárcenas - 132

6. Eduardo Navarrete - 114

7. María José Campanario - 95

8. Eva Soriano - 88

¿Qué retos afrontarán en la primera semifinal de 'El Desafío 6'?