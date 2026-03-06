Rosalía da pistas sobre los conciertos de su gira: "Me encanta una peluca"

El LUX TOUR de Rosalía está más cerca que nunca. Tras el éxito de su cuarto álbum de estudio, la española anunció su gira correpondiente y arrasó con la venta de entradas. A lo largo del 2026, recorrerá numerosos países de Europa, Norteamérica y Latinoamérica con ocho paradas en España: cuatro en el Movistar Arena de Madrid y otras cuatro en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Antes de pisar los escenarios nacionales entre el 30 de marzo y el 18 de abril, Rosalía dará comienzo al LUX TOUR el próximo 16 de marzo en Lyon (Francia). Esta será la primera vez que los fans descubran qué ha preparado la estrella para sus nuevos espectáculos en directo. Para amenizar la espera, la catalana ha adelantado algunos detalles de sus conciertos en una entrevista con la revista británica Dazed.

"Es todo un reto traducir una propuesta musical tan maximalista a valores escénicos"

"¡Que me gusta a mí meterme en líos! ¡Me encantan los laberintos!", ha empezado diciendo sobre su show. "Sin duda, es todo un reto traducir una propuesta musical tan maximalista a valores escénicos, pero me lo estoy pasando bien experimentando con eso. Me encanta lo operístico, el drama, una peluca aquí y allá y un poco de fantasía", dice a modo de pistas.

Sin embargo, Rosalía prefiere ser cauta antes de hablar sobre el LUX TOUR: "No quiero hacer demasiadas promesas por ahora porque sigo en ensayos, en ese proceso de prueba y error. Ya veremos en qué acaba todo", asegura.

Rosalía tumbada en el escenario en la Listening Party de LUX en Barcelona | Cortesía Sony

Lo que sí se atreve a confesar es que tuvo claro desde el principio que quería salir de gira con este álbum: "No me lo pensé dos veces a la hora de salir de gira con LUX. Aunque la vida de gira es tan dura y es fácil volverse mentalmente inestable, creo que merece la pena por dos razones principales: compartir con mis fans e intentar tener suerte y encontrar la verdad sobre el escenario", comenta, adelantando un halo de espiritualidad y misticismo alineado con sus nuevas canciones.

El plano del escenario

En los últimos días, las cuentas de fans de Rosalía han filtrado en redes sociales el plano de los escenarios, confirmando que los conciertos se desarrollarán en un escenario principal y otro secundario situado justo delante. Así, el principal será un semicírculo situado en el fondo de las arenas (en el espacio habitual del escenario), mientras el secundario será una pasarela con forma de cruz situada en la parte delantera.

Su actuación en los BRIT Awards, ¿otra pista?

El pasado 28 de febrero, Rosalía actuó en directo en los BRIT Awards 2026, donde hizo historia al convertirse en la primera española en recoger el premio a Artista internacional del año. Sobre el escenario de los premios británicos, la española interpretó una versión ravera de Berghain junto a Björk.

Este espectáculo puede ser otra pista sobre cómo serán los conciertos del LUX TOUR. ¿Habrá versiones diferentes de algunos temas? ¿Algún invitado? ¿El escenario estará invadido por bailarines? ¿El blanco seguirá siendo el color protagonista? De momento, habrá que seguir esperando para responder estas y todas las preguntas que rodean a la gira.