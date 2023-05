Álvaro Soler habla de su nueva canción con Xavi Alfaro: "Es una sinergia de la música disco de los 80 y lo moderno"

Álvaro Soler se ha pasado por el estudio de Xavi Alfaro la mañana de este martes para presentar él mismo su nuevo tema: Muero. El cantante de raíces alemanas, que reside ahora en Berlín, se ha dejado caer por Barcelona para explicar lo que se trae entre manos.

Una nueva etapa arranca para el cantante que saltó a la fama cruzando fronteras en Europa y América Latina con su hit Bajo El Mismo Sol, en 2015, que reconoce que reinventarse es más una consecuencia del paso del tiempo que una intención: "Es una evolución, todos, como personas, evolucionamos, y sobre todo como artistas también. Dentro de la música es siempre un experimento constante. Y eso causa muchos estímulos", ha explicado el catalán.

Videoclip oficial de 'Muero', de Álvaro Soler.

En su caso, el estímulo que protagoniza esta época ha sido su atracción hacia instrumentos antiguos: "Para la etapa de Muero he intentado experimentar con este tipo de instrumentos más antiguos que han quedado un poco en el olvido y repescarlos".

La inspiración del nuevo álbum, del que este sencillo es solo el tráiler, han sido los instrumentos. Además de ser cantante y compositor, Soler se acompaña de guitarra, bajo y piano para sus creaciones.

El disco no llega todavía, a la espera de tener todas las canciones que lo compongan, pero sabemos que será en 2024. "Me apetece enseñar más canciones antes de que llegue. Quiero presentar un par de canciones. Sobre todo la próxima, que tendrá que ver con otro tipo de historia, un poco más con el directo, y otra canción que también es bastante atrevida y va a molar mucho", nos ha contado.

Nueva etapa, nuevos sonidos

Haciendo honor a esa evolución natural que condiciona a músicos y no músicos, Álvaro define su nuevo proyecto como una oda a la música disco. "Me fui a los 80, experimenté con un [teclado] Casio de esa época que tiene un par de sonidos a los que no hace falta que le hagas nada más. Suena espectacular y te lleva a esa época".

Pero experimentar con esa etapa no ha sido lo único que ha hecho. "Quería combinarlo con lo moderno", ha detallado. El cambio que presenta el cantante va de fusión de estilos distintos: "Me encantan las sinergias, mover una cosa de un lado del mundo o incluso de una época distinta a otra, me parece fascinante".

Muero es una buena entrada al mundo donde estará el álbum, en el que veremos a un Álvaro Soler 2.0 con el que moriremos por tenerle aquí, a nuestro lado.

Letra de 'Muero'

Muero por tenerte aquí a mi lado

¿Quién, quién eres tú? (Oh oh oh)

¿Quién eres y cómo te llamas?

Nunca te he visto por aquí, yeah, yeah

Tú crees que podría invitarte

A un simple baile, di que sí, yeah, yeah

Hay algo en tus ojos

Que me han hipnotizao' (oh oh oh)

Muero por tenerte aquí a mi lado

¿Quién, quién eres tú? (Oh oh oh)

Llevo preguntándome hace un rato

¿Quién, quién eres tú? (Oh oh oh)

Con una mirada

Yo me acerco a ti

Tengo tantas ganas

De ti, de ti, de ti, de que

Muero por tenerte aquí a mi lado

¿Quién, quién eres tú? (Oh oh oh)

Contigo en mi vida no haría falta

Ni un rayo de sol

Eres un rayo de sol, eh

Porque la gente a mí me dice siempre

Que tú eres para mí

Que tú eres para mí

Hay algo en tus ojos

Que me han hipnotizao' (oh oh oh)

Oh, oh oh oh

Oh

