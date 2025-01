Amaral emociona a sus fans con el nuevo adelanto de 'Dolce Vita'

Amaral está sabiendo amenizar la espera de Dolce Vita, el nuevo álbum que el dúo zaragozano formado por Eva Amaral y Juan Aguirre publicará el próximo 7 de febrero, casi seis años después de lanzar su último proyecto Gato negro Dragón rojo.

El grupo ha decidido publicar un extracto de la canción a través de su perfil oficial de Instagram, con un vídeo en el que ambos integrantes van intercambiando sus posiciones bailando al ritmo del tema que da nombre al álbum.

Un adelanto que ha causado sensación entre sus seguidores, que no han tradado en expresar su entusiasmo con esta muestra en los cometarios de la publicación. "Ganazas de bailarla!!!", "Dios mío de mi vida!! Esta canción en directo ya la estoy visualizando!!!" o "Exploto de felicidad" son algunos de los cariñosos comentarios que ha despertado una letra que contiene versos tan potentes como "No soy la voz de una generación / No soy un faro, soy un resplandor / Un parpadeo fugaz / Así me debéis recordar / Solo es Dolce vita / La vida te lo da / Nadie nos lo puede arrebatar".

Un pequeño vistazo a una de las canciones más importantes de este nuevo disco y que, tal vez, pueda escucharse durante la Gran Final del Benidorm Fest 2025, en el que Amaral actuará durante el eurovisivo concurso.

Dolce Vita se une, así, a los singles adelanto que ha ido publicando Amaral desde que anunciaron sus planes de publicar un nuevo disco a mediados de 2024. Rompehielos, Ahí estás, Libre, No lo entiendo y Los demonios del fuego, cuyo videoclip se vio la luz apenas la semana pasada, son la muestra del sonido que han impreso en este nuevo proyecto musical.

Tal y como indicaron cuando anunciaron los planes al respecto de Dolce Vita, Amaral ha creado un universo musical íntimo, en el que muestran su faceta más personal. "DOLCE VITA es nuestro nuevo disco. Construimos un lugar soñado, un paraiso donde ser libres, donde empezar de cero. Donde hasta lo mas pequeño nos asombraba como si lo descubriéramos por primera vez. Le llamamos Dolce Vita. Quince canciones donde nos desnudamos. Es nuestro jardín del Edén. Es el río eterno al que nos lanzamos sin pensar. Es la flor que nace partiendo en dos el asfalto, el corazón caliente en noches heladas. Es querer sin pedir nada a cambio. Es el tesoro que nos salvará y que nadie nos puede arrebatar. Puede ser real o imaginario pero es nuestro", indicaron, con una fecha de lanzamiento incialmente prevista para noviembre, aunque finalmente tuvo que posponerse debido a circunstancias ajenas al proyecto.