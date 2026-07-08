Aitana resuelve las dudas del horario de su concierto en Zaragoza por el partido de España en el Mundial

Los fans de Aitana tienen una cita en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza este viernes 10 de julio, pero estos días la artista había compartido con sus seguidores su búsqueda por una alternativa que compensara que el show transcurriera durante el partido de la selección española contra Bélgica en cuarto de final del Mundial de fútbol.

"A lo mejor hay gente a la que le da igual, pero sé que hay otra mucha gente a la que no le da igual. A mí, personalmente, no me da igual", afirmaba Aitana. A lo largo del directo, la artista comentó algunas de las opciones que barajó su equipo, como adelantar el concierto a las 19 horas. Aunque finalmente descartó la idea ya que es consciente de que muchos fans no podrían llegar a tiempo.

Ahora, la artista ha compartido a través de X su decisión final respecto al horario del show: "Holaaaa :) finalmente no habrá ningún cambio de horario en el concierto de Zaragoza, se queda como estaba: 21:30. Todo surgió porque mucha gente que venía al concierto me escribió preguntándome qué haríamos para poder disfrutar también del partido. Después de valorar todas las opciones, creemos que lo mejor es dejarlo como estaba. Gracias chicos, nos vemos pasado mañana".

Su justificación ante esta idea

Dado el alcance que tuvo el directo de la artista en Instagram detallando todos sus movimientos para encontrar una solución a la emisión del partido de España en el Mundial durante su concierto en Zaragoza, la artista quiso justificarse a través de su canal de Whatsapp.

"Quería decir una cosa porque, a veces, es muy difícil ser espontánea o simplemente hablar con vosotros en redes sin que cualquier frase acabe convertida en un titular o se saque de contexto. Vuelvo a repetir lo que he explicado esta mañana en el directo… ayer, al terminar el partido, mucha gente que viene al concierto del viernes me preguntó qué iba a pasar, ya que ese mismo día juega España los cuartos de final del Mundial", explicó por las críticas a esta posibilidad.

"Lo único que dije fue que estábamos estudiando todas las alternativas posibles para que la gente pudiera disfrutar tanto del concierto como del partido. también expliqué que adelantar o retrasar el horario era muy complicado por muchos motivos: hay personas que trabajan el viernes y necesitan tiempo para llegar al concierto, y otras que no quieren que termine demasiado tarde por el transporte de vuelta o por cualquier otra circunstancia", expuso.

Y concluyó su defensa: "Eso era todo. Simplemente quería compartir con vosotros que habíamos valorado todas las opciones, aunque hacer un cambio fuera muy difícil. El directo está entero y creo que refleja perfectamente el contexto. me da pena que, a veces, sea más fácil buscar un titular llamativo que contar las cosas como realmente se han dicho".

Pese a no cambiar el concierto de hora, Aitana no ha desvelado si facilitará por pantallas la retransmisión del partido durante su show, como han hecho otros artistas como Louis Tomlinson.