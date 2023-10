Andrea Pousa estrena nuevo estilo en 'Fluyendo': "Lo llamo atlántico-latino"

Europa FM abre su estudio de Madrid para recibir a la cantante Andrea Pousa. La gallega ha visitado a Juan Sánchez para presentar su singleFluyendo, con el que da el salto a la música latina y da un giro a su estilo musical.

"Tenía que seguir explorando porque los artistas estamos renovando constantemente, estamos buscando nuevas ideas", ha contado la cantante que grabó esta canción en Miami, a raíz de que la llamasen para participar en un evento allí hace ya un año y medio.

En Miami conoció a Yotuel, del que recuerda un bonito encuentro en el estudio de grabación. "Fue a visitarme y estuvo escuchando mis canciones. Me dijo que le encantaba lo que estaba haciendo, la fusión atlántico latino", cuenta la cantante, que no puede considerar su música exclusivamente latina porque es española: "No soy una latina pero sí que hago esa fusión, ese sonido".

Este sonido es el que plasmará en su tercer álbum de estudio, en el que ya está trabajando y para el que tiene "un montón de canciones preparadas para salir": "Estoy haciendo un disco rodeada de latinos".

La cantante está dispuesta a conquistar nuevos horizontes y sorprender a su audiencia con su fresco y auténtico enfoque musical sin olvidar nunca sus raíces y momentos clave en su carrera. Uno de ellos tuvo lugar en 2016 cuando interpretó el himno de Galicia en el estadio de Balaídos de Vigo en el derbi Celta-Dépor.

"Tremendo momento. Yo era el nexo de unió entre dos aficiones rivales", recuerda. "En ese momento todos estábamos unidos porque todos somos gallegos. No lo olvidaré jamás".