Andrés KOI publica 'Europa' y 'Mal o bien', los dos primeros adelantos de su disco 'Sol de invierno'

Andrés KOI continúa su andadura en solitario y ya prepara el lanzamiento de su segundo álbum de estudio.

El que fue líder de DVICIO publicará Sol de invierno, su nuevo trabajo, el sábado 21 de marzo y, para abrir toca, ha decidido hacer un doble lanzamiento para presentar Europay Mal o bien, dos de los singles del disco.

De esta manera, KOI busca consolidar una etapa marcada por el regreso a los instrumentos orgánicos y por una escritura directa y emocional, donde la guitarra y el piano vuelven a ocupar un lugar central.

Cómo suena su nuevo proyecto

Europa es una de las canciones más intensas de este nuevo repertorio. Compuesta junto a Richi López —productor de Alejandro Sanz o Shakira y ganador de un Grammy y dos Latin Grammy— y producida por el propio López y Pablo Cebrián, la canción nació lejos de casa, en un momento de oscuridad personal.

Con este tema, Andrés KOI quiere hacer una reflexión íntima sobre la fragilidad mental y el delicado equilibrio entre la cordura y el caos. "Habla de lo cerca que están la lucidez y la locura y de cómo un solo pensamiento puede llevarte a un lugar peligroso", explica el cantante. El tema terminó de tomar forma en Miami, dando lugar a una canción cruda, intensa y profundamente honesta.

"Europa' habla de lo cerca que están la lucidez y la locura"

Por su parte, Mal o bien muestra un registro distinto, más luminoso y emocional. Desde la sencillez de una guitarra acústica, Andrés KOI aborda el valor de los vínculos que resisten el paso del tiempo y las dificultades.

"Quería hablar de esas uniones que no abandonan en las malas y siguen adelante", señala. La inspiración surge de ideas como la fe incondicional, el compromiso y la sensación de pertenencia: "Como vestir la camiseta de tu equipo o creer pase lo que pase".

¿Quién es Andrés KOI?

Andrés KOI es un cantante y compositor madrileño que se dio a conocer como integrante de la banda DVICIO, un grupo de pop en español que se hizo viral con la canción Paraíso. Con DVICIO, publicó varios álbumes de estudio y obtuvo más de 600 millones de reproducciones en plataformas digitales, además de múltiples certificaciones de oro y platino por sus ventas.

Durante esta etapa, la banda recibió importantes reconocimientos de la industria musical y actuó en algunos de los principales escenarios y festivales de España y Latinoamérica.

Con su carrera en solitario, Andrés KOI ha desarrollado un proyecto propio centrado en la búsqueda de una identidad artística más personal, apostando por un sonido orgánico y una escritura introspectiva. Su música actual se apoya especialmente en la guitarra y el piano, con una producción cuidada que prioriza la emoción y la honestidad narrativa.

En esta nueva etapa, el artista combina la experiencia acumulada en la industria con una mirada más íntima y reflexiva, construyendo un repertorio que conecta con un público que ha crecido junto a él y con nuevos oyentes que buscan propuestas emocionales y contemporáneas dentro del pop en español.