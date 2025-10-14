Andy Molares emprende una carrera en solitario tras la separación de Andy y Lucas

Después de 20 años de éxitos, Andy y Lucas ha llegado a su final. Eso sí, como dúo: Andy Morales acaba de anunciar que comienza una trayectoria en solitario tras el final de la formación que le llevó a lo más alto.

Y todo ello ocurre justo después del último concierto de Andy y Lucas, que se celebró en el Palacio Vistalegre de Madrid el 10 de octubre. En este show final predominó la tensión y la poca complicidad entre los cantantes, y un claro protagonismo de Lucas frente a Andy.

Pocas horas después de este final Andy Morales ha anunciado que no tiene intención de dejar la música. Bajo el nombre artístico de ANDY, el cantante deja atrás al dúo y presentará su primer single en esta nueva etapa en solitario antes de Navidad.

El artista también ha adelantado que espera su primer álbum en 2026, un año en el que habrá más proyectos prometedores.

¿Y qué pasa con Lucas?

Por su parte, la salud de Lucas González le impediría continuar en la música. De hecho es una de las razones por las que el dúo decidía poner fin a su trayectoria. Así lo contó el protagonista en El Hormiguero.

"Con el tiempo, de un año para atrás, me daban unos mareos y esos mareos se tradujeron en que tenía la tensión bastante alta, lo que me derivó al cardiólogo", añadió Lucas, que explicó que tiene "una pequeña válvula" y toma una medida de dos o tres pastillas diarias para mantener a raya su problema.

Desde hace unos años era Lucas quien estaba a las riendas del dúo. Así lo ha confesado estos últimos meses, lo que ha mostrado la tensión en la formación musical. Fue en el programa de Jesús Vázquez, donde el músico explicó cómo había sido compartir su trayectoria profesional con Andy.

De hecho, el gaditano dejaba claro que él es el líder de la formación musical: Yo pongo el dinero y desde entonces lo llevo todo: músicos, sonido, mercadotecnia...". "No quiero dejarlo por los suelos, pero hay que tener una disciplina y él no tiene disciplina", añadió.