Anitta lanza 'Pantera' para la banda sonora de 'Los Ángeles de Charlie'

Cada vez queda menos para que la nueva película de Los Ángeles de Charlie llegue a los cines. El próximo 29 de noviembre Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinsk debutan como ángeles en una película dirigida por Elizabeth Banks.

Así, Lana del Rey, Miley Cyrus y Ariana Grande han sido las encargadas de poner la voz a la banda sonora principal en el tema 'Don't Call Me Angel', donde las cantantes muestran su lado más diabólico y oscuro.

Pero este no es el único tema en el que participa Ariana Grande, a la que escuchamos también en 'Bad To You' (con Nicki Minaj y Normani'), 'How I Look You' y 'Got Her Own', con Victoria Monét.

La banda sonora de la película está formada casi exclusivamente por intérpretes femeninas, y la brasileña Anitta ha puesto su granito de arena en esta superproducción de Hollywood. La reggaetonera canta en brasileño en el tema 'Pantera', en el que nos advierte de su poder de atracción. "Si levanto los ojos, está bien hipnotizado", dice.

TRACKLIST de la BSO de 'Los Ángeles de Charlie'

How It's Done - Kash Doll, Kim Petras, Alma, Stefflon Don

Bad To You - Ariana Grande, Normani, Nicki Minaj

Don't Call Me Angel - Ariana Grande, Miley Cyrus y Lana del Rey

Eyes Off You - M-22, Arlissa, Kiana Ledé

Bad Girls - Donna Summer

Nobody - Ariana Grande, Chaka Khan

Pantera - Anitta

How I Look On You - Ariana Grande

Blackout - Danielle Bradbery

Got Her Own - Ariana Grande y Victoria Monét

Charlie's Angels Theme - Jack Elliott y Allyn Ferguson