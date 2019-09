Lana del Rey hace una preciosa versión de ‘Break Up With Your Girlfriend’ de Ariana Grande

Es habitual que cuando un artista acude a la BBC para promocionar su nueva música, además de cantar un tema en exclusiva, versione a otro artista.

Lana del Rey llegaba a la cadena para presentar su disco 'Norman Fucking Rockwell!' y parece que ha coincido con Miley Cyrus a la hora de elegir a artista a la que versionar. Cyrus cantó 'No Tears Left To Cry' de Ariana Grande a finales del año pasado y ahora Lana del Rey ha escogido 'Break Up With Your Girlfriend', también de Grande, de la que se declara "mega fan".

Precisamente estas tres artistas, Lana del Rey, Miley Cyrus y Ariana Grande, lanzarán el próximo 13 de septiembre un tema conjunto para la banda sonora de la nueva película de 'Los Ángeles de Charlie', bautizado 'Don't Call Me Angel'.

De la nueva hornada de temas que encontramos en 'Norman Fucking Rockell!', Lana del Rey cantó 'Doin' Time', versión del tema de Sublime de 1996.