Ariana Grande y Miley Cyrus versionan el 'Rise and Shine' que Kylie Jenner cantó a su hija y que desbordó la red de memes

Por si su reality show Keeping Up With The Kardashians no fuese suficiente, la más joven de la familia utiliza su canal de Youtube para mostrar su día a día como empresaria. Su línea de cosméticos y de productos de belleza es todo un éxito, y Kylie Jenner ha compartido con sus seguidores un 'tour' por las oficinas de su marca que ha publicado en Youtube. En ese vídeo es donde vemos a Kylie entrar en una habitación donde su hija Stormi duerme la siesta y comienza a cantar 'rise and shine' (levántante y brilla) con un tono de voz tan divertido que se ha convertido en un auténtico fenómeno en las redes.

ARIANA, MILEY Y ROSALÍA LO PARODIAN

El momentazo no ha pasado desapercibido ni para Ariana Grande ni para Miley Cyrus, que se han grabado cantando la ya célebre frase y que han despertado más de una carcajada.

¡Rosalía también se ha apuntado a la fiebre de la nana viral!

LOS MEJORES MEMES

El fragmento, de apenas 2 segundos y 3 palabras, ha desatado un auténtico furor de memes en Twitter e Instagram, donde podemos ver a Kylie presentándose a la versión estadounidense de La Voz, o despertando a la mismísima Bella Durmiente.

MERCHANDISING DEL FENÓMENO

Si hay algo que caracteriza a la familia Kardashian es su habilidad para sacar rédito económico de cualquier cosa que las rodea. Así, Kylie Jenner ha tardado menos de 48 horas en sacar a la venta una sudadera con su cara y la ya célebre frase 'rise and rise'.