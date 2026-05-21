Anitta, LISA y Rema estrenan 'Goals', el otro himno del Mundial de fútbol 2026
El Mundial de fútbol 2026 arranca el jueves 11 de junio y pocos detalles musicales quedan por ultimar. Este jueves ha llegado Goals, el tercer himno oficial de la competición con las voces de Anitta, LISA y Rema. El funk brasileño, el K-pop y los sonidos afrobeats se fusionan en este tema sensual que formará parte de la ceremonia de inauguración de Los Ángeles.
Los cantantes que estarán en la triple ceremonia de inauguración del Mundial
Shakira enseña la coreografía de 'Dai Dai' en el nuevo adelanto del videoclip
El Mundial de fútbol se convierte en esta ocasión en un espectáculo musical. Por primera vez en la historia, la competición deportiva tendrá un show en el descanso de la final y una triple ceremonia de inauguración.
Ciudad de México, Toronto y Los Ángeles serán sede de los actos de apertura, que se celebrarán los días 11 y 12 de junio antes de los partidos inaugurales. Anitta, LISA y Rema serán protagonistas de la cita en LA con Goals como tema principal del evento.
Los tres artistas han unido sus voces en esta canción que se convierte en el tercer himno oficial de la competición —junto a Dai Dai, de Shakira & Burna Boy, y Por Ella, de Belinda y Los Ángeles Azules— y que ha llegado este jueves a todas las plataformas como la unión de tres continentes en un único sonido.
El funk brasileño de Anitta, el K-pop de LISA y los sonidos afrobeats de Rema se fusionan en esta canción cargada de energía y sensualidad que promete animar a los amantes del fútbol y que llega con un videoclip que desprende toda la emoción de esta competición deportiva. "Tres continentes, una sola canción… Reunir todos nuestros sonidos de esta manera es un gran momento para la música en el escenario mundial", asegura Rema.
"La música siempre une a las personas de todo el mundo", comenta LISA sobre esta oportunidad de poner banda sonora al Mundial 2026. Por su parte, Anitta asegura tener una conexión muy emocional con este evento deportivo: "Soy brasileña, al fin y al cabo, así que, por supuesto, tengo recuerdos maravillosos ligados al torneo. Es increíblemente especial poder contribuir ahora a su historia". En su
Respecto a la letra, Anitta pone la nota española con una de las estrofas: "Pégate, que tú querías una mami / Tengo lo que estás buscando, aquí está tu Brazilian body / Eu rebolo bem, quero ver você também / Yo sí me muevo bien, quiero ver si tú también", canta con guiños al inglés y el portugués.
La letra de 'Goals', la canción de Anitta, LISA y Rema
[LISA]
Yes, I'm
Goals, goals, goals, goals
Goals, goals, goals, goals
My body (Goals), my fit (Goals)
My friends (Goals), my whip (Goals)
My body (Goals), my fit (Goals)
My friends (Goals), my whip (Goals)
-
[LISA]
Shots on shots on shots on shots
Thots on thots on thots on thots
Buy out the club, I do it for the plot
How much it cost? I don't know, what's a lot?
(A lot, a lot, a lot)
Forty band, fifty band, that's a drop (Drop)
Drop in the bucket, I love it, I love it
I live in the moment, I do what I want
-
[LISA]
I look so good, I ain't worried 'bout nothing
Me and my girls, we got our tongues out and you love it
I look so good, I ain't worried 'bout nothing
From the skin under my clothes, from my head to my toes
-
[LISA]
Yes, I'm
Goals, goals, goals, goals (La-la-la-la)
Goals, goals, goals, goals (La-la-la-la)
My body (Goals), my fit (Goals)
My friends (Goals), my whip (Goals)
My body (Goals), my fit (Goals)
My friends (Goals), my whip (Goals)
Bet I'm goals
My body (Goals), my fit (Goals)
My friends (Goals), my whip (Goals)
Goals
My body (Goals), my fit (Goals)
My friends (Goals), my whip
Yes, I'm goals
Yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah
-
[Anitta]
Pégate, que tú querías una mami
Tengo lo que estás buscando, aquí está tu Brazilian body
Eu rebolo bem, quero ver você também
Yo sí me muevo bien, quiero ver si tú también
-
[Anitta]
I look so good, I ain't worried 'bout nothing
Me and my girls, we got our tongues out and you love it
I look so good, I ain't worried 'bout nothing
From the skin under my clothes, from my head to my toes
-
[LISA y Anitta]
Yes, I'm goals
My body (Goals), my fit (Goals)
My friends (Goals), my whip (Goals)
Goals
My body (Goals), my fit (Goals)
My friends (Goals), my whip (Goals)
Yes, I'm goals
-
[Rema]
Goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal
Breaking all their record, now they wan shift the goal post
Normally Remy get unlimited flow
One of one, check around the world, me no get clone
From Nigeria to Monaco
Anywhere the mission dey tell me I go show, I go show
Original baller, no dagbo
Take a trip into my mind, you go see I'm all about the ego
Run, run, run, run, run, run, run
'Cause I'm coming like the Titan
Everybody, they know I'm the one champion
It's my time put your lights up
Run, run, run, run, run, run, run
'Cause I'm coming like the Titan
-
[Anitta]
From the skin under my clothes, from my head to my toes
-
[LISA y Anitta]
Yes, I'm goals
My body (Goals), my fit (Goals)
My friends (Goals), my whip (Goals)
Goals
My body (Goals), my fit (Goals)
My friends (Goals), my whip (Goals)
Yes, I'm goals