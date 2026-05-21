Anitta, LISA y Rema estrenan 'Goals', el otro himno del Mundial de fútbol 2026

El Mundial de fútbol se convierte en esta ocasión en un espectáculo musical. Por primera vez en la historia, la competición deportiva tendrá un show en el descanso de la final y una triple ceremonia de inauguración.

Ciudad de México, Toronto y Los Ángeles serán sede de los actos de apertura, que se celebrarán los días 11 y 12 de junio antes de los partidos inaugurales. Anitta, LISA y Rema serán protagonistas de la cita en LA con Goals como tema principal del evento.

Los tres artistas han unido sus voces en esta canción que se convierte en el tercer himno oficial de la competición —junto a Dai Dai, de Shakira & Burna Boy, y Por Ella, de Belinda y Los Ángeles Azules— y que ha llegado este jueves a todas las plataformas como la unión de tres continentes en un único sonido.

El funk brasileño de Anitta, el K-pop de LISA y los sonidos afrobeats de Rema se fusionan en esta canción cargada de energía y sensualidad que promete animar a los amantes del fútbol y que llega con un videoclip que desprende toda la emoción de esta competición deportiva. "Tres continentes, una sola canción… Reunir todos nuestros sonidos de esta manera es un gran momento para la música en el escenario mundial", asegura Rema.

"La música siempre une a las personas de todo el mundo", comenta LISA sobre esta oportunidad de poner banda sonora al Mundial 2026. Por su parte, Anitta asegura tener una conexión muy emocional con este evento deportivo: "Soy brasileña, al fin y al cabo, así que, por supuesto, tengo recuerdos maravillosos ligados al torneo. Es increíblemente especial poder contribuir ahora a su historia". En su

Respecto a la letra, Anitta pone la nota española con una de las estrofas: "Pégate, que tú querías una mami / Tengo lo que estás buscando, aquí está tu Brazilian body / Eu rebolo bem, quero ver você também / Yo sí me muevo bien, quiero ver si tú también", canta con guiños al inglés y el portugués.

La letra de 'Goals', la canción de Anitta, LISA y Rema

[LISA]

Yes, I'm

Goals, goals, goals, goals

Goals, goals, goals, goals

My body (Goals), my fit (Goals)

My friends (Goals), my whip (Goals)

My body (Goals), my fit (Goals)

My friends (Goals), my whip (Goals)

-

[LISA]

Shots on shots on shots on shots

Thots on thots on thots on thots

Buy out the club, I do it for the plot

How much it cost? I don't know, what's a lot?

(A lot, a lot, a lot)

Forty band, fifty band, that's a drop (Drop)

Drop in the bucket, I love it, I love it

I live in the moment, I do what I want

-

[LISA]

I look so good, I ain't worried 'bout nothing

Me and my girls, we got our tongues out and you love it

I look so good, I ain't worried 'bout nothing

From the skin under my clothes, from my head to my toes

-

[LISA]

Yes, I'm

Goals, goals, goals, goals (La-la-la-la)

Goals, goals, goals, goals (La-la-la-la)

My body (Goals), my fit (Goals)

My friends (Goals), my whip (Goals)

My body (Goals), my fit (Goals)

My friends (Goals), my whip (Goals)

Bet I'm goals

My body (Goals), my fit (Goals)

My friends (Goals), my whip (Goals)

Goals

My body (Goals), my fit (Goals)

My friends (Goals), my whip

Yes, I'm goals

Yeah, yeah

Yeah, yeah, yeah, yeah

-

[Anitta]

Pégate, que tú querías una mami

Tengo lo que estás buscando, aquí está tu Brazilian body

Eu rebolo bem, quero ver você também

Yo sí me muevo bien, quiero ver si tú también

-

[Anitta]

I look so good, I ain't worried 'bout nothing

Me and my girls, we got our tongues out and you love it

I look so good, I ain't worried 'bout nothing

From the skin under my clothes, from my head to my toes

-

[LISA y Anitta]

Yes, I'm goals

My body (Goals), my fit (Goals)

My friends (Goals), my whip (Goals)

Goals

My body (Goals), my fit (Goals)

My friends (Goals), my whip (Goals)

Yes, I'm goals

-

[Rema]

Goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal

Breaking all their record, now they wan shift the goal post

Normally Remy get unlimited flow

One of one, check around the world, me no get clone

From Nigeria to Monaco

Anywhere the mission dey tell me I go show, I go show

Original baller, no dagbo

Take a trip into my mind, you go see I'm all about the ego

Run, run, run, run, run, run, run

'Cause I'm coming like the Titan

Everybody, they know I'm the one champion

It's my time put your lights up

Run, run, run, run, run, run, run

'Cause I'm coming like the Titan

-

[Anitta]

From the skin under my clothes, from my head to my toes

-

[LISA y Anitta]

Yes, I'm goals

My body (Goals), my fit (Goals)

My friends (Goals), my whip (Goals)

Goals

My body (Goals), my fit (Goals)

My friends (Goals), my whip (Goals)

Yes, I'm goals