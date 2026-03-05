Malmö 040 desvela que habrá invitados en su Movistar Arena de Madrid: "Se están cocinando"

Víctor Rossy y Nacho Peguero, integrantes de la banda barcelonesa Malmö 040, se pasan por Cuerpos especiales para hablar sobre sus últimos y próximos proyectos con Eva Soriano y Nacho García.

La banda presenta su último sencillo, Godzilla, el cual sonó en primicia en el showcase de Europa FM con Malmö 040 en Salamanca. "Lo presentamos en acústico cuando no lo habíamos ni grabado ni nada. Lo tocamos y a la gente le gustó", comentan. Y, tal y como cantan en la canción, aseguran que no tienen un "plan B", pues su único propósito es dedicarse a la música.

Pero ¿por qué Godzilla y no cualquier otro personaje? "Porque sí, no estábamos pensando en otros monstruos que podrían encajar en la canción", desvelan, mientras Eva Soriano propone a Mike Wazowski como una alternativa.

Godzilla ha sonado con fuerza en los últimos conciertos de Malmö 040 con Los De Siempre Tour, su gira por salas españolas que terminó el 27 de febrero y ha reunido a más de 12.000 personas. "Para todos, el concierto en la Sala Razzmatazz es el mejor que hemos hecho nunca", comentan sobre el show en su tierra. Aun así, también destacan la buena energía de Oasis en Zaragoza, El Veitiuno de Huesca o La Riviera de Madrid.

Sus planes para el Movistar Arena de Madrid

Por supuesto, Víctor y Nacho no podían salir del estudio de Cuerpos especiales sin dar una buena exclusiva... De momento, lo que pueden decir es que tienen previsto llevar invitados a su concierto en el Movistar Arena de Madrid, para el que aún queda un año: será el 19 de febrero de 2027. "No las tenemos, se están cocinando", desvelan, aunque adelantan que ya han enviado algunos mensajes.

"Nacho se cree que va a salir John Lennon de la tumba y vendrá a cantar con nosotros al Movistar Arena", bromea Víctor, que asegura estar muy nervioso ante este espectáculo. "Tengo pesadillas recurrentes. He tenido cinco ya con el Movistar Arena: que llega el día y las cosas no están... Yo sufro mucho", asegura. Además, a este show hay que sumarle otro igual de especial: el del Sant Jordi Club de Barcelona el 14 de noviembre de 2026.

¿Una colaboración con Leiva y Rubén Pozo?

Malmö 040 son fans confesos de Pereza, Leiva y Rubén Pozo, pero ¿se atreverían a colaborar con ellos? "Lo sería todo. Cuando empezamos a tocar hace nueve años, cuando no teníamos temas, cantábamos temas suyos. Eran una inspiración total", aseguran.

Desde Cuerpos especiales, Víctor y Nacho mandan un mensaje a los músicos: "Leiva y Rubén Pozo, hagamos la unión de Pereza con los Malmö 040". Eva Soriano ya tiene el nombre para su fusión: "La pereza de 040".