Antoñito Molina anuncia 'Mis últimos Me prometo', un fin de gira antes de tomarse un descanso

Antoñito Molina despide un año irrepetible. Tras el éxito de la gira Me prometo, que le ha llevado a vivir momentos llenos de emociones intensas, conexión con su público y colgar el cartel de SOLD OUT en recintos emblemáticos, el cantante planea para 2026 Mis Últimos "Me Prometo”, un fin de gira del que ya ha anunciado las tres primeras fechas y tras la que iniciará un descanso.

No es un adiós definitivo ni mucho menos. El fin de gira de Antoñito Molina llega como una gran fiesta para poner el broche de oro a esta exitosa etapa tras la que dará inicio a una nueva. Será una gira muy limitada, con fechas cuidadosamente escogidas, en las que el artista gaditano presentará un show renovado, con nuevas emociones, nuevas canciones y alguna sorpresa.

Después de la gira, llegará un periodo de descanso en el que se centrará en componer "las mejores canciones de su vida", como él las llama.

Las paradas de 'Mis Últimos Me Prometo'

Por ahora el fin de gira de Antoñito Molina tiene tres fechas cerradas aunque se espera que pronto salgan nuevas. Una oportunidad única para volver a vivir de cerca la magia, la verdad y la cercanía que han convertido sus conciertos en una experiencia imprescindible. Un regalo para su público antes de detenerse, respirar y comenzar a escribir una nueva etapa.