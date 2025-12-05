Estopa se une a la Navidad con 'VILLA & ZIKO', un villancico con un videoclip canalla y las tradiciones extremeñas
El espíritu de la Navidad ha llegado a Cornellá. Estopa ha lanzado su primer villancico.
Los hermanos Muñoz estrenan este viernes VILLA & ZIKO, un tema inspirado en la tradición popular de Extremadura —tierra natal de la familia de los artistas— con un videoclip muy canalla en el que los dos hermanos montan un Belén alternativo con figuras tan dispares como un esqueleto que simula ser John Travolta en Fiebre de Sábado Noche o un robot.
La canción, que fusiona los ritmos de los villancicos más clásicos en las estrofas y deja el sonido más rumbero, más Estopa, para el estribillo, sirve como banda sonora del anuncio navideño de Aena, dirigido por el director y guionista uruguayo Álvaro Brechner y con un divertido cameo de Albert Plá.
En el spot los dos hermanos viajan juntos al aeropuerto pero se pierden cuando están facturando en el mostrador. La magia de la Navidad es la que consigue que se reencuentren y terminen bailando, junto a los otros viajeros, al ritmo de VILLA & ZIKO.
La letra de VILLA & ZIKO de Estopa
Y un ángel fue a despertarme
Para anunciarme la Navidad
Yo en cuanto que lo supe
De Guadalupe vine pa'ca
-
Y ese niño que ha nacido ya
Dale que te dale que es la Navidad
Y ese niño que ha nacido ya
Dale que te dale que es la Navidad
-
Bajando por la cañada
De madrugada llegué hasta aquí
Nunca vi de cosa alguna
Como en la cuna lo que yo vi
Nunca vi de cosa alguna
Como en la cuna lo que yo vi
-
Y ese niño que ha nacido ya
Dale que te dale que es la Navidad
Y ese niño que ha nacido ya
Dale que te dale que es la Navidad
-
Para que no tengas queja
Toma esta oveja buen San José
Para que no tengas queja
Toma esta oveja buen San José
Que dentro de mi zamarra
Pan, vino y jarras para beber
Que dentro de mi zamarra
Pan, vino y jarras para beber
-
Y ese niño que ha nacido ya
Dale que te dale que es la Navidad
Y ese niño que ha nacido ya
Dale que te dale que es la Navidad
-
Y ese niño que ha nacido ya
Dale que te dale que es la Navidad
Y ese niño que ha nacido ya
Dale que te dale que es la Navidad
Dale que te dale que es la Navidad
Dale que te dale que es la Navidad