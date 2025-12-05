Estopa se une a la Navidad con 'VILLA & ZIKO', un villancico con un videoclip canalla y las tradiciones extremeñas

El espíritu de la Navidad ha llegado a Cornellá. Estopa ha lanzado su primer villancico.

Los hermanos Muñoz estrenan este viernes VILLA & ZIKO, un tema inspirado en la tradición popular de Extremadura —tierra natal de la familia de los artistas— con un videoclip muy canalla en el que los dos hermanos montan un Belén alternativo con figuras tan dispares como un esqueleto que simula ser John Travolta en Fiebre de Sábado Noche o un robot.

La canción, que fusiona los ritmos de los villancicos más clásicos en las estrofas y deja el sonido más rumbero, más Estopa, para el estribillo, sirve como banda sonora del anuncio navideño de Aena, dirigido por el director y guionista uruguayo Álvaro Brechner y con un divertido cameo de Albert Plá.

En el spot los dos hermanos viajan juntos al aeropuerto pero se pierden cuando están facturando en el mostrador. La magia de la Navidad es la que consigue que se reencuentren y terminen bailando, junto a los otros viajeros, al ritmo de VILLA & ZIKO.

La letra de VILLA & ZIKO de Estopa

Y un ángel fue a despertarme

Para anunciarme la Navidad

Yo en cuanto que lo supe

De Guadalupe vine pa'ca

-

Y ese niño que ha nacido ya

Dale que te dale que es la Navidad

Y ese niño que ha nacido ya

Dale que te dale que es la Navidad

-

Bajando por la cañada

De madrugada llegué hasta aquí

Nunca vi de cosa alguna

Como en la cuna lo que yo vi

Nunca vi de cosa alguna

Como en la cuna lo que yo vi

-

Y ese niño que ha nacido ya

Dale que te dale que es la Navidad

Y ese niño que ha nacido ya

Dale que te dale que es la Navidad

-

Para que no tengas queja

Toma esta oveja buen San José

Para que no tengas queja

Toma esta oveja buen San José

Que dentro de mi zamarra

Pan, vino y jarras para beber

Que dentro de mi zamarra

Pan, vino y jarras para beber

-

Y ese niño que ha nacido ya

Dale que te dale que es la Navidad

Y ese niño que ha nacido ya

Dale que te dale que es la Navidad

-

Y ese niño que ha nacido ya

Dale que te dale que es la Navidad

Y ese niño que ha nacido ya

Dale que te dale que es la Navidad

Dale que te dale que es la Navidad

Dale que te dale que es la Navidad