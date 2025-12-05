Venta general Sonorama Ribera 2026: cuándo salen las entradas, dónde comprarlas, precios y cartel

Nuestro calendario tiene marcado en rojo los días del 5 al 9 de agosto de 2026. Son las fechas en que se celebra la 29ª edición del Sonorama Ribera, que cuenta un año más con un cartel de lujo con nombres como Leiva, Guitarricadelafuente, Valeria Castro, Crystal Fighters o Rigoberta Bandini.

Más de 150 artistas se darán cita en Aranda de Duero (Burgos) durante los días en que se celebra el festival, con conciertos dentro del recinto y también en distintos puntos del pueblo (incluida la archiconocida Plaza del Trigo).

El plan no se puede presentar más apetecible aunque su acceso es limitado. Solo salen 20.000 abonos a la venta, algo más del aforo del Movistar Arena de Madrid. Así que si quieres unirte a la celebración y no perderte ningún concierto, toma nota sobre la venta de abonos que arranca este viernes 5 de diciembre.

Cuándo empieza la venta general del Sonorama Ribera

El viernes 5 de diciembre a las 12:00 horas se abren las taquillas virtuales para comprar bonos para toda la semana. La venta de entradas de día llegará más adelente.

Dónde comprar los abonos del Sonorama Ribera

El sitio para comprar los bonos del Sonorama Ribera es la propia web del festival: sonoramaribera.com

Cuáles son los precios de los bonos del Sonorama Ribera

Este viernes 5 de diciembre solo salen a la venta los bonos para los cinco días y hay tres precios distintos para Bonos generales y otros tres distintos para los Bonos VIP. La cuestión es que los más rápidos podrán comprarlos por 78 y 130 euros respetivamente y los más rezagados por 88 y 160 euros.

Así, en la promo 1 de los bonos generales salen 2.000 a la venta por 78 euros. En la promo 2, otros 2.000 por 83. Y en la promo 3, el precio es 88. A todos hay que añadirles los gastos de gestión.

Por su parte, en la promo 1 de los bonos VIP salen 200 por 130. En la promo 2, otros 200 por 145. Y en la promo 3, el precio es 160. Ninguno de estos precios incluye gastos de gestión.

¿Cuánto cuesta la zona de acampada?

Quien ha estado en Aranda de Duero durante el Sonorama Ribera sabe lo difícil que resulta encontrar alojamiento, de ahí la importancia de la zona de acampada. Su precio son 22 euros más gastos de gestión para los cinco días que dura el festival.

El cartel completo del Sonorama Ribera

Numerosos artistas participan en esta edición del Sonorama Ribera con nombres como la recién creada Chiquita Movida, la cantante Belén Aguilera, el dúo del momento Marlena o los ya consagrados Leiva, Iván Ferreiro o Xoel López. Sin olvidarnos de Mafalda Cardenal, Veintiuno o Malmö040. Repasa la lista completa a continuación.