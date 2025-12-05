Por qué España se ha retirado de Eurovisión 2026: el motivo detrás de una decisión histórica

España es una de las grandes potencias históricas de Eurovisión. Aunque el país solo ha conseguido dos victorias, forma parte del Big Five y ha participado en el festival durante 63 años consecutivos. Sin embargo, esta racha terminará en 2026, cuando ningún representante español se suba al escenario de Eurovisión en Viena.

Este jueves 4 de diciembre, RTVE ha hecho efectiva su decisión de retirarse de Eurovisión 2026 tras la confirmación de que Israel podrá participar en el festival europeo. Ese mismo día, los miembros de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) ratificaron las nuevas medidas del certamen en la Asamblea General, descartando realizar una votación específica sobre la presencia de Israel con 738 votos a favor, 264 en contra y 120 abstenciones.

Ante el resultado, cuatro países se han retirado del certamen en 2026: España, Eslovenia, Irlanda y Países Bajos. Faltan por aclarar su posición Islandia y Bélgica, mientras Portugal o Finlandia han confirmado su presencia. Por su parte, Alemania confirmó que no participaría si finalmente se vetaba a Israel.

Qué dice RTVE sobre Israel

Durante la Asamblea General, el secretario general de RTVE, Alfonso Morales, señaló la "utilización del certamen para objetivos políticos" en el contexto del conflicto en Gaza. "Nos gustaría expresar nuestras serias dudas sobre la participación de la televisión israelí KAN en Eurovisión 2026. La situación en Gaza, a pesar del alto el fuego y la aprobación del proceso de paz, y la utilización del certamen para objetivos políticos por parte de Israel, hacen cada vez más difícil mantener Eurovisión como un evento cultural neutral", añadió.

En esta misma línea se pronunció José Pablo López, presidente de RTVE, cuando defendió la decisión del consejo de administración de abandonar Eurovisión si Israel podía participar. "Mantenemos la misma posición que hace unos meses era insostenible por dos grandes motivos", dijo en las Cortes. "En primer lugar, por el genocidio que se ha perpetrado en Gaza. Yo sigo pensando como presidente de la corporación que Eurovisión es un concurso, pero los derechos humanos no son un concurso. Pero quiero poner encima de la mesa otra cuestión: el incumplimiento sistemático de Israel de las normas del propio concurso".

Eden Golan, representante de Israel en el Festival de Eurovisión de 2024 | GTRES

López acusó a Israel de "utilizar políticamente el concurso" y de "influir" en el resultado, teniendo en cuenta que el país recibió la puntuación más alta del televoto en 2025. "No ha sido sancionada por esta actuación, que se ha producido al menos en los dos últimos años en los que yo he estado presente en el festival. Cualquier otro país que hubiera llevado a cabo esta utilización del concurso le aseguro que estaría sancionado y suspendido transitoriamente", comentó.

Como respuesta al malestar de España y otros países, la UER anunció en noviembre nuevas medidas para 2026, incluyendo un mayor control a las "campañas de promoción desproporcionadas", una reducción en el número de votos por espectador y la recuperación del jurado en las semifinales. Estos cambios han sido aprobados por los miembros de la corporación, lo que ha impedido que se realizara una votación específica sobre la participación de Israel.

¿Qué normas habría incumplido Israel en Eurovisión?

Israel quedó segundo en el televoto en 2024 y primero en 2025, coincidiendo con los años de mayor tensión entre el país y Palestina. Durante años, la presencia del país ha sido cuestionada por los eurofans, sobre todo desde que se expulsó a Rusia del festival en 2022 por su invasión a Ucrania. La UER, sin embargo, alega que Eurovisión es un certamen musical "apolítico".

Yuval Raphael, representante de Israel, durante el Festival de Eurovisión 2025 | GTRES

Aparte de la situación en Gaza, Israel podría haber incumplido las normas por incentivar el voto desde su Gobierno. En 2024, un miembro del Ministerio de Asuntos Exteriores reconoció que se invirtió dinero en la "campaña de promoción", según recoge verTele. Este mismo portal asegura que el Gobierno de Israel también habría influido en los resultados de 2025, a pesar de que "el Código de conducta prohíbe que los gobiernos traten de influenciar directamente en el voto de Eurovisión".