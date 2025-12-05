Antoñito Molina y María Peláe serán los representantes de España en el Festival de Viña del Mar 2026

Viña del Mar 2026 ha desvelado a sus participantes en la Competencia Internacional, con Antoñito Molina, y en la Competencia Folclórica, con María Peláe. Ambos representarán a España en el mayor festival de América Latina.

El Festival Viña del Mar 2026, que se celebrará del 22 al 27 de febrero, ha desvelado quiénes son los dos artistas españoles que participarán en el certamen. El año pasado, el país triunfó en el festival más prestigioso de América Latina gracias a Nia, quien se llevó a casa la Gaviota de Plata a Mejor intérprete con su canción Caminito de lamento.

Para 2026, el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar contará con Antoñito Molina en la Competencia Internacional y con María Peláe en la Competencia Folclórica,

"¡Nos vamos a Chile, familia!", ha celebrado el cantautor de Rota. "¡Qué locura esto de verdad! Estaré en el Viña del Mar, el festival más importante y grande de toda América Latina, representando a España. ¡Os voy a necesitar conmigo, como siempre! Seguimos cumpliendo sueños", ha añadido Antoñito Molina.

María Peláe también se ha pronunciado al respecto. "¡Esto es tan fuerte y bonito!", ha empezado diciendo en redes sociales. "¡Representaré a España en el festival más grande de América Latina! ¡El Viña del Mar! En la Competencia Folclórica. ¡Qué honor más grande!".

"Eran evidentes mis ganas de cantaros y contaros, pero hacerlo así es una cosa que jamás imaginé. Prepárense que voy para allá con Que vengan a por mí [su canción de 2022 que reivindica la libertad y los derechos adquiridos]. Ya saben; ya que te van a escuchar, di algo. ¡Que nos vamos para Chile, familia!", ha concluido la artista malagueña.