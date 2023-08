Ariana Grande canta ‘Daydreamin’ por primera vez en 10 años

Yours Truly fue el primer disco de Ariana Grande y el que propulsó su carrera hace 10 años. Una década después, la cantante ha querido organizar cinco días repletos de homenajes al álbum en su décimo aniversario. Este 25 de agosto han comenzado los actos, que finalizan el próximo 30, y Grande ha regalado a su público la interpretación de Daydreamin', un tema que llevaba sin cantar desde 2013.

Durante la grabación del momento no faltó ningún detalle. La artista estaba en medio de una habitación cuyas paredes estaban cubiertas por sábanas. Rodeada por una batería, un bajo, una guitarra, violines y un teclado —entre muchos instrumentos— y en directo desde Londres, Ariana recuperaba el himno de amor que relata en Daydreamin' en unambiente cargado de romanticismo.

Ariana Grande - Daydreamin' (Live from London)

Esta dulce balada habla de una chica que vive enamorada perdidamente de un chico con el que vive una bonita historia de amor. Al final del vídeo que lanzó la artista en Youtube hace cuatro años, podemos escuchar las voces de sus abuelos, Frank y Nonna narrando cómo se conocieron con tan solo 11 años.

Daydreamin'

Además de interpretar Daydreamin', Ariana Grande ha cantado Honeymoon Avenue, otro tema incluido en su primer disco. Sobre el mismo escenario, la artista se despoja de todo romanticismo para gritarle a un amor estancado, incapaz de avanzar.

Ariana Grande - Honeymoon Avenue (Live from London)

Asimismo, el álbum que cumple 10 años el próximo 30 de agosto, ha salido en versión Deluxe y se puede adquirir en versión digital.

Letra de Daydreamin'

You walked in

Caught my attention

I've never seen

A man with so much dimension

It's the way you walk

The way you talk

The way you make me feel inside

It's in your smile

It's in your eyes

I don't wanna wait for tonight

So I'm daydreamin'

With my chin in the palm of my hands

About you

You

And only you

Got me

Daydreaming, with my chin in the palm of my hands

About you

You

And only you

For you oh oh oh

For you oh oh oh

For you oh oh oh

For you oh oh

Now I can't wait

To hold you in my arms

I know I was made for you

I'm in love with all your charm

It's the way you walk

The way you talk

The way you make me feel inside

It's in your smile

It's in your eyes

I don't wanna wait for tonight

So I'm daydreamin'

With my chin in the palm of my hands

About you

You

And only you

Got me

Daydreaming, with my chin in the palm of my hands

About you

You

And only you

But I want you

Got to have you

And I need you

Like I never have loved you before

Oh I want you

Ooh I need you

Got to have you

Like I never have loved you before

So I'm daydreamin'

With my chin in the palm of my hands

About you

You

And only you

Got me

Daydreaming, with my chin in the palm of my hands

About you

You

And only you

For you oh oh oh

For you oh oh oh

For you oh oh oh

For you oh oh