Ariana Grande comparte un fragmento de la letra de 'hate that i made you love me'

Parecía que el octavo disco de Ariana Grande nunca llegaría, pero el lanzamiento de Petalya es todo un hecho, concretamente el 31 de julio.

Después de dos años del estreno de eternal sunshine, la cantante por fin se ha atrevido a dar el paso y este 29 de mayo veremos los frutos de su trabajo en forma de sencillo.

Sin embargo, apenas se sabe nada sobre hate that i made you love me, pero ahora se ha publicado un fragmento de su letra: "I will find my way from you like flowers from a tomb". La traducción al español sería: "Encontraré mi camino lejos de ti como flores de una tumba".

En la imagen se alcanzan a ver otras palabras sueltas, pero esta es la única frase que se distingue.

Este sencillo ha sido producido por Ariana Grande, Max Martin e ILYA Salmanzadeh, al igual que otros éxitos como Sweetener, Thank U, Next y Positions.

"Mi primer sencillo de Petal, una de mis canciones favoritas de todas las que escribiré", comentó en su cuenta de Instagram.

Además, por el adelanto publicado, podemos intuir que los sintetizadores estarán presentes en el álbum.

Una nueva era

Desde luego, Ariana siempre sorprende con su música y en su nuevo disco parece querer marcar un punto y aparte: "Se trata de romper con todo tipo de apegos negativos, ya sean mis propios monstruos en mi cabeza, voces externas, cosas que ya no me sirven. ¿Y la vibra? ¡Salvaje! Viene de un lugar al que antes era demasiado tímida o educada para acceder".

Asimismo, hay que recordar que la gira The Eternal Sunshine Toursupone el regreso a los escenarios de Ariana Grande tras siete años de ausencia, por lo que será un punto clave en su carrera y, además, será un adiós por un tiempo de los escenarios.

"Estoy muy emocionada de hacer esta pequeña gira. Pero creo que puede que no vuelva a suceder en muchísimo tiempo. Voy a darlo todo, va a ser precioso y estoy muy agradecida", dijo en una entrevista. "Creo que por eso lo hago. Porque es como una última despedida. Por ahora"