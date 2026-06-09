Ariana Grande y Ethan Slater rompen tras tres años de relación

Ariana Grande ya ha arrancado su The Eternal Sunshine Tour, gira con la que la artista vuelve a los escenarios después de casi siete años como la gran diva del pop que es, y para cantar tanto las canciones de su último disco como sus grandes éxitos.

Y aunque ahora la cantante renace en lo musical, parece que atraviesa una delicada situación personal. Según informa TMZ, Ariana Grande y el actor Ethan Slater rompieron su relación discretamente hace varios meses.

Fuentes cercanas a la expareja informaron al medio estadounidense que la separación fue amistosa y que ambos siguen siendo amigos y se apoyan mutuamente. Según le confirmaron las fuentes, sopesaron cuidadosamente la ruptura, pero finalmente decidieron poner fin a la relación.

Estas mismas fuentes aseguran que el nuevo álbum de Ariana Grande, que la artista ha adelantado con el single hate that i made you love me, no está inspirado en absoluto en la ruptura, ni las canciones tratarían sobre su relación con el actor.

Unidos por 'Wicked'

Artista e intérprete se conocieron mientras trabajaban juntos en la saga Wicked. La relación se hizo pública en julio de 2023, después de que Ariana Grande se separara de su entonces marido, Dalton Gomez. Casi al mismo tiempo, Ethan se separó de su mujer, Lilly Jay.

Se les vio juntos en varias ocasiones en público, incluyendo viajes a Disney y cenas íntimas en Nueva York, hasta que la relación se fue consolidando ante las cámaras.

Tres años después la pareja parece que pone fin a la relación, aunque todavía no hay confirmación oficial de los implicados.