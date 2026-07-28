Ariana Grande emprende acciones legales contra los 'hackers' que filtraron más de 45 canciones inéditas

Ariana Grande ha decidido tomar acciones legales contra dos individuos que presuntamente filtraron contenido de la artista después de hackear los dispositivos electrónicos de personas cercanas a la cantante.

Según ha informado el portal PEOPLE, el equipo de la artista ha presentado una demanda en Los Ángeles en la que acusan a los responsables de acceder de manera ilegal a las cuentas y dispositivos de fotógrafos y productores que han trabajado con Ariana Grande, dando lugar a "un robo, una difusión y una explotación ilegal de contenido inédito", que incluye fotos, vídeos y grabaciones de audio que "no estaban destinados al consumo público".

La cantante también denuncia que los hackers sacaron rédito económico de la operación, al presuntamente "vender datos personales y contenido en la dark web a cambio de importantes sumas de dinero" y que "han causado un daño sustancial e irreparable debido a esta violación de la privacidad".

"Solo en 2023, los demandados piratearon, robaron y filtraron 45 canciones inéditas" expone la denuncia que también señala que Ariana Grande lleva sufriendo filtraciones similares desde que comenzó su carrera en 2011.

Una medida disuasoria contra futuros hackeos

Aunque el principal objetivo de la demanda sea descubrir la identidad de los presuntos hackers, el equipo de la cantante también pretende que "sirva de medida disuasoria contra futuros actos de esta naturaleza" dirigidos hacia Ariana Grande y a otros artistas que también tienen que hacer frente a invasiones de su privacidad constantemente.

"Los artistas merecen el derecho a controlar cómo y cuándo se comparte su arte con el mundo. El robo y la distribución ilegales de la obra creativa socavan ese derecho y no deben tolerarse", afirma la denuncia.

En 2024, Ariana Grande ya amenazó con denunciar a los responsables de la filtración de temas inéditos como Fantasized, que produjo junto a Max Martin. "Tuvimos unas sesiones de estudio que ahora están por todo TikTok. Muchas gracias, os veré en la cárcel, literalmente" dijo la artista durante una entrevista.