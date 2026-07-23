Gracie Abrams es una "gran admiradora" de Ariana Grande: "Tiene una voz y una presencia inigualable"

Ha pasado una semana desde que Gracie Abrams publicó su tercer álbum de estudios, Daughter From Hell. En una de las numerosas entrevistas que ha concedido estos días, la artista se ha declarado una "gran admiradora" de Ariana Grande.

"Tiene una voz y una presencia inigualable" afirma Gracie Abrams en una entrevista para BBC Radio 1 después de que le preguntasen por la interprete de Eternal Sunshine. Además de su talento, la de Los Ángeles también admira la relación que existe entre Grande y sus seguidores.

"Creo que su conexión con sus fans se ha mantenido tan íntima a pesar de que sea una de las mayores estrellas. Me sorprende mucho que, a pesar del nivel en el que está, preste tanta atención a los detalles y quiera ofrecer a sus seguidores la mejor versión posible del espectáculo", explica Abrams.

Gracie Abrams y su versión de 'We Can't Be Friends'

La admiración de Gracie Abrams por Ariana Grande no es una novedad. Hace unas semanas, la cantante de Thtat’s so true hizo una versión de We Can't Be Friends (Wait For Your Love) para el Live Lounge de BBC Radio One.

En el cover, la de Los Ángeles le dio un punto más rockero al single de Eternal Sunshine, el séptimo álbum de Ariana Grande.