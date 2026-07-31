Ariana Grande se enfrenta al lado más oscuro de la fama en el videoclip de 'petal'

Ariana Grande llega pisando fuerte este 31 de julio con su nuevo álbum, petal, un proyecto oscuro que se convierte en el más sincero de la artista hasta la fecha. Y, el mismo día de estreno del disco, llega el videoclip de su segundo single homónimo.

La letra de la canción petal muestra a una Ariana Grande más empoderada frente a sus problemas con la fama: "Todas mis historias favoritas terminan en algún tipo de catástrofe / Pero no necesito que alguien me salve / Porque esta música y yo nunca moriremos", dicen unos versos traducidos del inglés.

El primer videoclip de esta nueva era de la artista acompañaba al single Hate that made you love me. Dirigido por Christian Breslaver, recrea una 'película de terror', en la que un hombre parece enterrar el cuerpo de la artista, pero ella se le aparece en forma de fantasma, provocándole terror durante el vídeo musical.

El peso de la fama

También de las manos de Breslaver, Ariana Grande nos transporta al paseo de la fama, donde llega nerviosa para pasar una audición. Así, bajo el nombre de 'Pepper', simula estar nerviosa por una audición junto a otras mujeres que quieren el mismo papel. Junto a ellas comienza la canción, mientras transcurre todo el casting.

El primer no hace que una flor en el pavimento vaya perdiendo sus pétalos, hasta que la artista se presenta a otro, luciendo una femme fatale de los 50. Sin embargo, tampoco convence y esa flor en el paseo de la fama sigue deshaciéndose.

Un guiño a las críticas que recibe

El tercer casting la deja ver con un conjunto animal print de vaca y pese a sus coreografías tampoco es la escogida, pero pese a que la margarita sigue pelándose, la artista no se rinde y continúa intentando lograr una oportunidad. La canción se interrumpe para que el jurado la juzgue duramente, lo que simula las críticas que recibe del público sobre su delgadez, quizás "un desorden de salud" y la falta de autenticidad.

Pero esta vez la artista no sale de la sala, y acaba con todos ellos con una motosierra, mucha rabia y, finalmente, envuelta de sangre. Y tras salir de allí, todas las demás esperando su momento de fama la aplauden.

En la parte final del videoclip la artista rompe una galletita de la suerte, todavía llena de sangre pero muy tranquila. Y lee: "Florecerás en cualquier lugar en el que te planten".

Pero lo que de verdad se desvela es que todo esto ya formaba parte de un rodaje, en el que Ariana Grande ya es famosa. Y, por supuesto, firma autógrafos por todo el paseo de la fama, con esa flor en el pavimento volviendo a florecer.

Letra en español de 'petal'

Letra en español de 'petal', de Ariana Grande

Intento sentir algo por lo que valga la pena llorar

Dicen que el artista necesita lágrimas para escribir más

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Porque todas mis historias favoritas terminan en algún tipo de catástrofe

Pero no necesito que alguien me salve

Porque esta música y yo nunca moriremos

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Es una situación demasiado jodida

Hay un pétalo en el pavimento

Mientras ella siga haciéndolo bien

El desamor no morderá, esto es el paraíso

Es una confusión demasiado conveniente

Este disco estará girando

Siempre y cuando ella reciba una ovación cada noche

El desamor no morderá, esto es el paraíso

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Los escucho a todos decir, "Ooh, ooh"

Y dicen, "Ooh, ooh" (No, no, no, oh, sí, cariño)

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Dime quién tiene la culpa, ¿la gente o mi fama?

Pero esta vez realmente se siente muy diferente

Esto no es un grito de auxilio

Un par de millones por mis pensamientos

Tengo mucho, pero no soy una víctima

Perra, prácticamente me ahogo en mis bendiciones

Es un adiós, esta vez de verdad

Cansada de imprimir fotos interminables de una vida que no es mía

Probando diferentes chicos para ver si me gustan

Si esta es mi maldición, la dejaré ser

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Porque todas mis historias favoritas terminan en algún tipo de catástrofe

Pero no necesito que alguien me salve

Porque esta música y yo nunca moriremos

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Es una situación demasiado jodida

Hay un pétalo en el pavimento

Mientras ella siga haciéndolo bien

El desamor no morderá, esto es el paraíso

Es una confusión demasiado conveniente

Este disco estará girando

Siempre y cuando ella reciba una ovación cada noche

El desamor no morderá, esto es el paraíso

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Los escucho a todos decir, "Ooh, ooh"

Y dicen, "Ooh, ooh" (No, no, no, oh, sí, cariño)

Los escucho a todos decir, "Ooh, ooh"

Oh, sí, oh, dicen, "Ooh, ooh" (Ooh, sí)

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