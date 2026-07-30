Ariana Grande confiesa lo que está por llegar con su álbum 'petal': "Es muy experimental y diferente para mí"

Ariana Grande tiene expectantes a todos sus fans. La artista está en plena gira con The Eternal Sunshine Tour, pero el viernes llega un proyecto muy especial: su disco petal.

La artista ha ido lanzando pinceladas de su próximo álbum estos meses. Así consiguió un primer impacto con el primer sencillo, Hate That I Made You Love Me, y hace unos días sorprendió al cantar inéditamente su single petal en el concierto que dio en Montreal, Canadá. La composición reflexiona sobre la relación de Ariana Grande con la fama, algo que describe con una potente metáfora: "Hay un pétalo en el pavimento".

Y parece que el disco ensanchará esta idea, tal y como ha descrito la vocalista de God is a Woman en una entrevista con Apple Music poco antes del estreno del álbum este viernes 31 de julio.

Grande vive el estreno de petal con entusiasmo, pues este octavo disco de su carrera es de lo más especial. Para ella todas las canciones son igual de queridas, por lo que tiene muchas ganas de ver cómo sus fans reaccionan a cada una de ellas. Eso sí, adelanta: "Es muy experimental y diferente para mí".

"Todos sentimos esa rabia de vez en cuando"

Que el proyecto sea tan diferente no es casualidad, pues la artista ha desvelado que ha escrito desde un lugar que normalmente no plasma en su música, concretamente desde la ira. "Escribí desde un lugar al que normalmente no recurro: una rabia sin filtros. Todos sentimos esa rabia de vez en cuando", expresa la artista.

De la timidez a no filtrar sus emociones

petal es tan importante para Ariana Grande porque, tal y como ella ha desvelado, ha pasado de escribir con vergüenza y timidez a encontrar un lugar en el que no "filtrar tanto".

Así, define este octavo disco como un álbum "un poco salvaje" y dijo que, al crearlo, sintió una actitud de "que les jodan", es decir, de dejar de contenerse y expresarse con total libertad.