su primer disco

Ariana Grande prepara un show en directo para celebrar el décimo aniversario de 'Yours Truly'

El 30 de agosto se cumplen 10 años del lanzamiento de Yours Truly, el primer disco de Ariana Grande. La cantante quiere celebrar este aniversario a lo grande y emitirá un show en directo en el que interpretará algunos de los singles de este álbum y recreará varios looks de esta era. Repasamos todo lo que se sabe.