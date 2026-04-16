Ariana Grande sorprende como protagonista en 'Ahora los suegros son ellos' con Robert de Niro

Ariana Grande y Robert de Niro en 'Ahora los suegros son ellos' | Paramount Pictures

Ariana Grande continúa con su faceta de actriz, y aunque estaba confirmada en la nueva entrega de la saga Los padres de ella, el primer tráiler de Ahora los suegros son ellos nos dejan claro que la artista es la protagonista indiscutible del filme de comedia.

En esta nueva entrega todo da un pasito más: el hijo de Greg (el personaje que encarna Ben Stiller) se va a casar. Y ahora él es el suegro desconfiado, justo como lo era antes el papel Robert De Niro. La nueva novia llamada Olivia Jones (interpretada por Ariana Grande) no le inspira nada de confianza, pero ella demuestra ser la mujer perfecta.

Grande tendrá que hacer frente a la extrema e incómoda confianza de Stiller con su hijo, pero también tendrá que superar los test de confianza de la familia, como el famoso polígrafo.

El tráiler de la comedia nos adelanta a una Ariana Grande con un nuevo reto actoral rodeada de grandes rostros del cine, después de dejar atrás la saga The Wicked.