Cynthia Erivo habla de su relación con Ariana Grande: "Había una extraña fascinación con nosotras"

La relación de Ariana Grande y Cynthia Erivo ha estado en el centro de la promoción de Wicked: For Good, la segunda parte de la saga audiovisual.

Tanto es así que las actrices acapararon titulares y contenido en redes sociales de lo más viral por su extraño comportamiento la una con la otra (la sobreprotección de Erivo sobre Grande, sobre todo), pero, además, por esa cercanía que para muchos traspasaba la barrera de la amistad.

De hecho, los rumores apuntan a que es por su extraño comportamiento en público y el rol que ejercía cada una la razón por la que la película se fue de vacío en los Grammy, después de una primera exitosa en los premios el año pasado.

Meses después de la polémica, la propia Cynthia Erivo ha compartido su punto de vista en una entrevista con Stylist. "Al principio, creo que la gente no entendía cómo era posible que dos mujeres fueran íntimas amigas y no amantes", ha reflexionado la actriz.

"La que gente creía que fingíamos ante las cámaras o que éramos amantes"

"Nunca he hablado realmente de esto, pero había una extraña fascinación con nosotras, en la que gente creía que fingíamos ante las cámaras o que éramos amantes", ha explicado.

Para ella esa intimidad emocional entre ellas confundió a los espectadores: "Creo que se debe a que se habla muy poco de la amistad platónica femenina, profunda y real, a pesar de que existe en todas partes. No estamos acostumbrados a verla en cámara, delante de la gente".

"Una relación en la que las personas están conectadas a veces simplemente hace que las personas se sientan incómodas; no nos enseñan que esas relaciones son buenas para nosotras", ha opinado Erivo.