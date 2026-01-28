Ariana Grande rememora la época en la que vestía con sudadera y botas altas: "Quería esconderme en algo muy cómodo"

Ariana Grande ha repasado sus looks más icónicos desde que empezó en el mundo de la actuación y la música. Lo ha hecho para Vogue, regalando mucha nostalgia a sus fans.

Y es que si hay una artista que ha cambiado completamente de un proyecto a otro es Ariana Grande, y ha comentado así 21 looks de su trayectoria, poniendo cierto contexto en ellos.

Después de pasar por sus primeros outfits con el pelo rojo y estilos más pijameros, la artista ha llegado a su reconocible coleta alta. E inevitablemente ha pasado también por aquella época en la que vestía con sudaderas muy anchas y botas altas de tacón.

Fue alrededor de 2018 cuando Ariana Grande era reconocible por este estilo de vestir, justo con álbumes como Sweetener y Thank U, Next y sus respectivas giras. Y ese mismo año la cantante sufrió la pérdida de su expareja Man Miller por sobredosis accidental unos meses después de terminar la relación.

Un año antes, en 2017, la intérprete de God is a Woman vivió un ataque terrorista en el Manchester Arena, durante un concierto de su gira Dangerous Woman Tour. Fue en el vestíbulo del recinto donde explotó una bomba, quitándole la vida a 22 personas.

"En ese momento, no tenía la energía mental para pensar en la ropa", expresa para la revista de moda. Fueron dos años muy complicados para la artista, y lo reflejó en su ropa. "Fue una época muy extraña en mi vida; estaba asimilando muchas cosas", explica para Vogue.

"Siempre quería esconderme en algo muy cómodo, pero recordé que las botas todavía me hacían sentir como una perra", detalla, añadiéndole cierto humor a cómo afrontó dos situaciones tan terribles.