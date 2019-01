Armin Van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike y W&W se unen en un nuevo tema, 'Repeat After Me'

Armin Van Buuren , Dimitri Vegas & Like Mike y W&W presentan Repeat After Me , un tema trance que combina sus estilos y que seguro que triunfará en las pistas de baile.

Tras anunciar la esperada colaboración, Armin Van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike y W&W lanzan Repeat After Me.

A lo largo de su carrera, los DJs han trabajado entre ellos, fusionando sus estilos dentro del género electrónico, pero nunca habían trabajo todos juntos.

Armin Van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike y W&W presentan este tema, combinando con fuerza el trance y con un vídeo recopilatorio de sus mejores actuaciones.

Seguro que bailaremos Repeat After Me en los festivales de este 2019 y en el increíble espectáculo A State Of Trance 900 de Armin Van Buuren.